Підсумки індексації пенсій: кому "недоіндексували" і чому - відповіді на 10 головних запитань

В Україні 25 березня закінчилась виплата пенсій за поточний місяць. Однак після довгоочікуваного підвищення пенсій багато пенсіонерів залишились невдоволені тими сумами, які вони отримали. Мовляв, де обіцяні урядом 8% індексації, якщо насправді додали менше, а то й зовсім нічого.

Як так вийшло, чи будуть "заднім числом" виплачені надбавки у зв’язку з підвищенням соцстандартів з 1 січня 2024 року, чи буде цього року нове збільшення пенсій тощо, з’ясував сайт ТСН.

Ми даємо відповіді на 10 головних запитань стосовно підсумків підвищення пенсій.

Чому у багатьох пенсії після індексації зросли менше, ніж на обіцяні урядом 8%?

По-перше, зазначимо, що насправді індексація склала не 8%, а 7,96%. По-друге, як пояснюють у Пенсійному фонді України (ПФУ), є різниця між поняттями "пенсія" і "пенсійна виплата". Пенсія призначається за підсумками страхового стажу, тобто з якого були сплачені внески у ПФУ і розміру офіційної зарплати. А пенсійна виплата – це пенсія плюс різні доплати, наприклад за понаднормовий стаж. Пенсія не може бути більшою, ніж пенсійна виплата, може бути тільки меншою або дорівнювати пенсійній виплаті. Індексувались саме "чисті" пенсії", тому багато хто, у кого пенсія більша за мінімальну, отримали не 7,96% підвищення, а приблизно 5-6%. Ще одна причина – максимальна сума індексації обмежена розміром у 1500 грн, як і торік.

Що відомо про індексацію пенсій в Україні / Фото: ТСН.ua

З чого складається сума, яку пенсіонери отримали у березні?

До неї входять проіндексована пенсія та різні надбавки - за понаднормовий стаж, нагороди тощо. Для пенсіонерів 2019-2020 років це ще й додаткові доплати у зв’язку з тим, що їхні пенсії у попередні роки не індексували (див. нижче). Пояснимо на конкретному прикладі.

Пенсіонер-чоловік отримує пенсію з 2018 року, має 40 років стажу і почесне звання "заслужений", припустимо, він заслужений економіст. Його пенсія (не пенсійна виплата!) - 8000 гривень. Додатково до пенсії він отримує доплату за 5 років понаднормового стажу і за почесне звання. Доплата за стаж - 5% від мінпенсії, по 1% за кожний рік (104,65 грн). Доплата за почесне звання - ще 25% від мінпенсії або 523,25 грн. Тобто всього до індексації це 8627 грн 90 коп.

Проіндексована пенсія за березень – 8000х1,0796 = 8636,8 грн. Також через збільшення соцстандартів з 1 січня 2024 року, зокрема мінпенсії з 2093 до 2361 грн, зросли і доплати. Опускаючи проміжні розрахунки, маємо: доплата за стаж стала 118,05 грн, доплата за почесне звання – 590,25 грн. Нова пенсійна виплата з березня – 9345,1 грн (+718,1 грн).

Як зросли мінімальні пенсії?

У Мінсоцполітики повідомили, що мінімальні пенсії (або пенсійні виплати для тих, кому не вистачає стажу) проіндексували на 7,96%. Тобто вони збільшились до 2549 грн (+188 грн). Але у непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу, мінпенсія зросла до 2725 грн або на 205 грн. До індексації такі пенсіонери отримували 2520 грн.

Чому так набагато збільшились максимальні пенсії?

Тут працює арифметика. Якщо пенсіонер отримує максимально можливу пенсію за віком, яка, нагадаємо, дорівнює 10 мінімальним пенсіям або до індексації 20930 грн, то арифметично вона могла б збільшитись до 23610 грн (+2680 грн), тому що мінімальна пенсія стала вищою на 268 грн. Зазначимо: у даному випадку обмеження у 1500 грн не застосовується, бо це не індексація.

Чому пенсіонери 2021-2023 року отримали додатково лише по 100 гривень?

За роз’ясненням Мінсоцполітики, через значне зростання середньої зарплати, яка застосовується для розрахунку, пенсії у цих людей набагато вищі, ніж у тих, хто став пенсіонером раніше і має такий же стаж. Тому такі пенсії у цьому році не індексуються, а 100 грн – це доплата, своєрідний бонус, як було у 2021-23 роках.

Чому не підвищено або майже не підвищено пенсії тим, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2019-2020 роках і має повний страховий стаж?

Справді, ця категорія пенсіонерів виявилась обділеною при індексації. Як нам роз’яснили у ПФУ, їхні пенсії не індексувались протягом 2020-2023 років, бо були на той час високими. Нараховувались лише доплати, які за 2021-2023 роки склали в сумі 335 грн. У 2024 році пунктом 6 постанови Кабміну №185 від 23.02.2024 року ці доплати скасовано, а по факту індексація пенсій у багатьох вийшла навіть меншою, ніж 335 грн. Враховуючи, що вже призначена їм пенсійна виплата не може бути зменшена, її залишили на попередньому рівні. Незначне підвищення отримали ті, хто мав пенсію (не пенсійну виплату) більшу за 11000 грн і понаднормовий стаж. Тобто фактично індексацію провели, однак її "з’їла" відміна доплат. Ситуація може бути виправлена лише через рік при наступному індексуванні пенсій.

Чи виплатять заднім числом надбавки за січень і лютий у зв’язку з підвищенням соцстандартів з 1 січня 2024 року, як це було раніше?

Ні. Як пояснили у Пенсфонді, на це у бюджеті не закладено коштів. Тобто, говорячи про підвищення соцстандартів з січня, влада не згадувала про те, що насправді мінімальні та інші пенсії підвищаться лише з березня.

Чи будуть у цьому році ще підвищувати пенсії?

Так, і не раз. Але ці підвищення не матимуть масового характеру, як у березні.

З 1 квітня буде проведено перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють. Кожному збільшать пенсію індивідуально, в залежності від його заробітку і розміру вже нарахованої пенсії: чим вона вища, тим помітнішою буде надбавка. Нагадаємо, що працюючим пенсіонерам пенсії перераховують не частіше, ніж раз на два роки.

Підвищать пенсії, 65-річним і старшим пенсіонерам з повним стажем (35 років для чоловіків, 30 років для жінок), які отримують пенсію меншу за 40% від мінімальної зарплати, зараз це 2840 грн. Мінзарплата зросте з 1 квітня на 900 грн або до 8000 грн, відповідно пенсія – до 3200 грн. Однак пенсії їм перерахують з 1 липня або після 65-го дня народження.

Будуть доплати в індивідуальному порядку тим, хто в 2024 році досягне певного віку. А саме: 70-річним – по 300 грн щомісячно, 80 річним і старшим по 500 грн. Але тільки за наявності повного страхового стажу, який діяв на час їхнього виходу на пенсію (не менше 25 років).

Чи потрібно для перерахунку пенсій звертатись до відділень ПФ, подавати додаткові документи?

Ні. Всі перерахунки вже зроблено автоматично, без звернення пенсіонера. Лише у випадку, якщо пенсія після перерахування не збільшилась, або зросла незначно, варто звернутись за роз’ясненням до відділення ПФ за місцем реєстрації або на гарячу лінію Пенсфонду за номером 0800503753.

Чи будуть у держбюджеті кошти на виплату проіндексованих пенсій надалі?

Відповідає заслужений економіст України Олег Пендзин.

Олег Пензин/Facebook

"Підвищення пенсій у середньому на 322 грн вимагає додатково майже 3,4 млрд грн щомісячно, - підрахував експерт. – Але, без сумніву, кошти на виплату пенсій у цьому році будуть, значною мірою за рахунок багатомільярдної міжнародної макрофінансової допомоги. До речі, під час війни уряд має право не проводити індексацію соціальних виплат, у тому числі й пенсій. Але це зроблено втретє за три роки, аби не допустити ще більшого зниження рівня життя найвразливіших верств населення. Також вважаю правильною максимально можливу індексацію пенсій тим, у кого вони найменші".

Нагадаємо, в Україні деякі категорії пенсіонерів можуть отримати допомогу від ООН.

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