Підсумки візиту Сі до Москви: експерт пояснив, чим ця зустріч глав КНР і РФ кардинально відрізняється від попередніх

Дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта підбив підсумки триденного візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Коли ми подивимося на візити, які відбувалися багато років між Китаєм та РФ, там була дуже велика частина пропаганди, яка, як правило, стосувалася антиамериканської пропаганди, але насправді було дуже мало змісту. Тому що те, що Росія очікувала від Китаю з точки зору інвестицій, фінансової допомоги, надання якоїсь військово-технічної допомоги, Китай цього не робив, дистанціювався і намагався відповідати образу відповідального гравця, мирної сили, яка балансує між різними центрами сил і розвивається відповідно таким чином", – каже експерт.

На думку Пойти, останній візит Сі, на відміну від попередніх, "наповнюється змістом".

"Риторика візиту така сама, як це відбувалося і рік тому під час підписання заяви про так зване безлімітне партнерство, риторика дуже схожа. Але цей візит, з моєї точки зору, наповнюється змістом. Тому що Китай зараз перебуває в зміні геополітичної ситуації у світі і для Китаю складається враження, що йому необхідно допомогти РФ. Наразі в політичних колах КНР все ще продовжуються дискусії, яким чином Китай може допомогти Росії, але це вже більше про практичне наповнення, ніж навіть про пропаганду", – підсумував аналітик.