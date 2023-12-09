Підтоплення "синьої" гілки метро Києва: причини, наслідки та терміни ремонту у підземці (фото)

У Києві від п'ятниці, 8 грудня, припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель – вода підтопила частину підземки столиці.

У Київському метрополітені зупинку руху потягів на цій ділянці називають вимушеним кроком для уникнення в подальшому позаштатної ситуації. Зокрема, через нерівномірні процеси розущільнення та навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про підтоплення метро Києва.

Рух поїздів метро на синій гілці обмежать на пів року

У Києві щонейменше на пів року обмежить рух поїздів синьою гілкою метро між станціями метро "Деміївська" та "Теремки".

Так, на час ремонту поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки" – продовжать цілодобову роботу лише в режимі укриття. Рух поїздів на цьому відрізку повністю зупинений до завершення робіт.

Синя гілка метро

Дублювальні маршрути наземного транспорту

Для перевезення пасажирів будуть передбачені додаткові маршрути наземного транспорту від станції метро "Теремки" до "Либідської".

Відтак у Києві буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту № 2-М "Кібернетичний центр – станція метро "Теремки" – станція метро “Либідська”, на якому працюватимуть 60 автобусів з інтервалом руху – 1 хв.

Віталій Кличко в метро / Фото: КМДА

Крім того, курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут № 43-К "Кібернетичний центр – станція метро "Либідська", на якому працюватимуть 20 тролейбусів з інтервалом руху – 3 хв.

Також шлях автобусного маршруту загального користування № 38 подовжується до станції метро "Либідська". На маршруті працюватиме п'ять автобусів з інтервалом руху 17 хвилин.

Наразі від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів та 15 тролейбусів.

Терміни ремонтних робіт можуть збільшитися до року

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко вважає, що транспортна інфраструктура Києва не зможе впоратися через ремонтні роботи в метро, а терміни ремонтних робіт можуть збільшитися до року.

Тунель метро Києва

"Якщо міська влада намагається показати, що це буде плановим ремонтом, то це абсолютно не так... За думкою деяких експертів, прогнозують ні пів року, а рік, що ці станції метрополітену будуть закриті. Я думаю, що нас чекають надстрашні і величезні пробки", - наголосив Вітренко.

Яка причина екстреної зупинки поїздів

Як пояснив мер Києва Віталій Кличко, перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Теремки" споруджували 2008-2010 років у складних умовах: не в автоматичному, а майже в ручному режимі. Тоді розрили велику ділянку глибиною 8-10 метрів, яка наразі пропускає воду. Це зона річки Либідь, яка частково йде під поверхнею. Підтоплення тунелю – це складник проблеми.

Перегін між Теремками та Деміївською

Вода тисне на стінки тунелю, він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду. А коли йде потяг, цей процес прискорюється. Тому після фахового обстеження вирішили закрити рух в терміновому порядку.

Коли будуть висновки про технічний стан тунелів

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський пояснив, що потрібно зовнішньо дістатися до перегінного тунелю, а це буде приблизно за 2-3 місяці.

Так, за його словами, перший звіт (про технічний стан тунелів на ділянці між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" – ред.) буде за два тижні після отримання результатів по геології. Після чого тунель буде зверху розкритий, щоб побачити, чи були генпідрядником дотримані ті норми, які були передбачені проєктом.

Віталій Кличко в тунелі метро столиці

"Це буде приблизно місяці за два-три, не раніше. Тому що котлован треба зробити близько 20 метрів у довжину і в ширину більше 10 метрів, а глибина залягання – від п'яти метрів до восьми з половиною", – пояснив він.

Прокуратура розпочала розслідування

У Києві у зв’язку з підтопленням тунелів метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування слідчі та прокурори досліджуватимуть обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в поймі річки Либідь.

Шмигаль скликав спецкомісію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб дослідити що призвело до термінового ремонту синьої гілки столичного метро.

Він заявив, що через дії чи бездіяльність міської влади постала загроза затоплення та руйнування тунелів синьої гілки столичного метро. Це матиме безпосередній вплив на безпеку киян.

Що вирішили через підтоплення метро у Києві

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через закриття частини метро основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. На маршрути пустять більше одиниць транспорту, тому рух на дорозі може значно ускладнитись.

Тунель на ділянці між Теремками та Деміївською

"Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці", – заявив Клименко.

За його словами, у столиці України:

збільшать пропускну спроможність громадського транспорту,

відрегулюють хронометраж перемикання сигналів світлофора,

перенесуть для зручності зупинки громадського транспорту,

змінять деякі дорожні знаки,

працюватимуть посилені патрулі.

Очільник МВС пообіцяв, що детальнішу інформацію розкажуть в Департаменті патрульної поліції.

Що відомо про станцію, де сталася аварія

Станцію метро "Деміївська" почали зводити влітку 2005 року, закінчили – 2009-го. Офіційне відкриття "Деміївської" відбулося за рік – чекали на закінчення будівництва решти станцій черги. А саме будівництво не минулося без пригод – в січні 2006-го під час виконання робіт обвалилася опорна стіна і впав кран. Добудовані "Деміївську", "Голосіївську" та "Васильківську" урочисто відкрили 15 грудня 2010 року тодішній очільник столиці Олександр Попов і прем'єр-міністр часів Януковича Микола Азаров.

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах.

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