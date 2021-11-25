Підтримав Помаранчеву революцію, любив пасіку і бокс: яким запам'ятається Олександр Омельченко

Коли і де прощатимуться з колишнім очільником столиці наразі невідомо.

Сьогодні не стало колишнього мера столиці Олександра Омельченка. Ставлення до нього ніколи не було однозначним. Його ім'я неодноразово фігурувало в корупційних скандалах і смертельних аваріях. Водночас саме за його керівництва столицею Київ почав перетворюватися на по-справжньому європейське місто.

Про те, яким запам'ятається Олександр Омельченко, або, як усі його називали, Сан Санич - 25 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Олександр Омельченко впродовж 10 років був головою Київської міської державної адміністрації. У 1999 став ще й міським головою. За ним майже одразу закріпився образ міцного господарника. Сам за освітою був будівельником. За його керівництва Київ почав позбуватися радянського минулого й розбудовуватися.

Тоді ж почалася й відбудова стародавніх храмів. Зокрема Михайлівського золотоверхого собору.

Омельченко був обраний мером двічі. Він був упевнений, що й утретє переможе на виборах. Але несподівано для самого себе в 2006 програв Леоніду Черновецькому, бо підтримка більшості киян досить швидко перетворилася на його критику. За кумівство, корупційні скандали і сумнівність деяких архітектурних рішень.

Він був одним із тих, хто підтримав Помаранчеву революцію, а ще відчинив двері Київради для мітингарів.

Із Омельченком також пов'язують один із касетних скандалів.

Смерть колишнього мера столиці: яким нам запам'ятається Олександр Омельченко

Ім'я Олександра Омельченка пов'язують більше ніж із 5-ма аваріями. Найгучніша з них сталася в листопаді 2009-го поблизу Конча-Заспи. Тоді Омельченко на зебрі збив чоловіка. Він не вижив. Грошова компенсація родичам закрила питання. Через 6 років знову сталася аварія на пішохідному переході за участю його авто. Тоді збили жінку, від отриманих травм вона померла в лікарні. Але хто саме був за кермом - достеменно невідомо. Машина навіть не зупинилася й поїхала геть.

Тоді за кермом уже був його водій, який узяв на себе відповідальність за ДТП.

Любив пасіку, автомобілі, бокс і хокей. Де міг - показував свою фізичну спритність. Запам'ятався своєю стійкою на голові, а ще, як після перемоги Володимира Кличка підняв і буквально відірвав його від землі.

Нагадаємо:

Із діагнозом COVID-19 83-річний Олександр Омельченко потрапив до лікарні "Феофанія" тиждень тому. Це був 11-ий день його хвороби. Він був у тяжкому стані, на кисневій підтримці й дихав за допомогою маски. Був щеплений від коронавірусу. Але мав відповідні віку хвороби.

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