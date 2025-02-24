Підтримка України у Європі: що кажуть лідери держав про політику Трампа і яку відповідь готують

Підтримати Україну у третю річницю широкомасштабного вторгнення Росії сьогодні до Києва з'їхались десятки лідерів світу. До третіх роковин російського вторгнення у Європі також готують потужні пакети військової допомоги. А українці по всьому світу закликають мобілізувати підтримку нашої держави й висловлюють обурення останніми заявами американського керівництва.

Кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко побувала на акції в Брюсселі - столиці європейської дипломатії.

Париж, Лондон, Афіни та Брюссель та ще десятки світових столиць до третьої річниці вторгнення на один день перетворюються на концентрацію усього українського. Концерти народних пісень поблизу російських посольств. Перфоманси з ключами від будинків, куди вже ніколи не зайдуть їх господарі.

Не менш креативні цьогоріч і плакати. Багато з них відображають надії і водночас тривогу щодо переспектив завершення війни в Україні.

"Я хотіла цією табличкою підкреслити, що підтримка України зараз неймовірно важлива і ми не будемо погоджуватися сподіваюся на діалоги, які хоче Трамп", - каже дівчина.

Площа Альбертіна в Брюсселі - столиці європейської дипломатії сьогодні майорить тисячами синьо-жовтих кольорів. Усі ці активісти - українці та іноземці вийшли не лише нагадати світові про зло, яке чинить Росія в Україні, для багатьох із них це нагода консолідуватися з новою силою, аби висловити своє обурення останнім скандальним заявам чинної адміністрації Білого дому. Ніяких переговорів з Кремлем за спиною України - це той меседж, який намагаються донести тут мітингувальники.

Організаторка акції Марта Барандій зізнається, саме останні заяви Трампа спонукали багатьох присутніх прийти на акцію.

"Ми насправді коли планували маніфестацію, ми не знали, що Америка буде вести себе таким чином, що підведе Україну тому ми організували статичну демонстрацію, оскільки Америка себе веде як веде прийшло дуже багато людей, прийшло кілька тисяч", - каже вона.

Серед присутніх на протесті і колишній депутат бельгійського парламенту Марк Демесмакер. Посадовець не раз бував на лінії зіткнення в Україні і до, і після повномасштабки. Пережив удар по Одесі "Оніксами", тоді ракета впала лише за 300 метрів і має нагороду за заслуги перед Україною. Марк обурений тим, як як поводить себе Трамп і як російські тези почали лунати з вуст багатьох політиків.

Акції на підтримку України

"Це - чиста дурість. Для мене він і його друзі мільярдери маніпулюють алгоритмами найбільшої соціальної мережі у світі. Мені боляче слухати людей, яких я добре знаю, які розумні і кмітливі, а потім з якихось причин вони опиняються у бульбашці дезінформації і починають повторювати ці наративи, які йдуть прямісінько з Кремля. Європа не діяла так як мала діяти, не розбудовувала оборонні спроможності. Тепер ми мусимо не відставати", - каже він.

Про те, що Європі треба включатися активніше на фоні заяв Трампа говорить і британський прем'єр Кір Стармер. Сполучене Королівство до 3 річниці вторгнення анонсує нові санкції проти Російських олігархів і військовий пакет допомоги. Сам Стармер цього тижня разом з Макроном готуються презентувати Дональду Трампу свій план гарантій для України, який включатиме миротворчий контингент, і переконуватимуть його змінити свій підхід до переговорів з Росією.

Європа

Новий потужний пакет допомоги аж на 20 мільярдів євро готує і Євросоюз. Як повідомляє видання Bloomberg, туди мають увійти артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, високоточні ракети, безпілотники та інше озброєння для посилення українських військових бригад.

У Брюсселі прагнуть отримати принципову згоду щодо пакету цього тижня під час зустрічі міністрів закордонних справ і вже після цього його мають підписати лідери ЄС. Щоправда - як пише низка західних видань рішення, може забуксувати через Угорщину та Словаччину, які категорично проти будь-якої військової допомоги Україні, через Німеччину - бо там тільки напередодні пройшли вибори та, що несподівано - Італію й Францію. Журналісти пишуть, що ці дві країни майже не мають простору у своїх держбюджетах через високий рівень заборгованості. А ще - що очільники цих країн Джорджія Мелоні та Еммануель Макрон ніяк не можуть поділити, хто буде лідером у переговорах від ЄС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 24 лютого. Мітинги на підтримку України в США! Київщина в перші дні вторгнення!

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