Підтримує анексію Криму та зіграв у фільмі окупанта: в Києві українці пікетують концерт скандального Басти

Шанувальники скандального репера відмовляються коментувати свою присутність на концерті прихильника окупантів.

У столиці 25 червня має розпочатися концерт скандального російського репера Басти. Чотирирічна заборона на в’їзд до України через виступи виконавця в окупованому Криму завершилась у серпні минулого року. Після - у Службі Безпеки України її чомусь не подовжили.

Про це 25 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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За словами кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун, українці пікетували концерт скандального Басти та вимагали від нього пояснень, чому він підтримує російську агресію, проте хоче виступати та заробляти гроші в Україні.

Шанувальники "творчості" скандального репера відмовляються коментувати свою присутність на концерті прихильника окупантів. Їм або байдуже, або вони не хочуть говорити про свою присутність, заявляючи, що "вони дуже люблять творчість" прихильника російських окупантів.

Зазначимо, що скандальному реперу дозволили виступати в Україні, попри те, що він підтримує дії країни-агресора Росії. Він навіть знявся у фільмі, де зіграв роль російського окупанта в анексованому українському Криму.

Загалом антиукраїнський репер Баста хоче провести два концерти в Україні.

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Нагадаємо Василь Вакуленко ("Баста") потрапив до "чорного списку" Мінкульту у січні 2018 року згідно наказу на підставі звернення Служби безпеки України від 4 січня 2018 року.Проте згодом артисту-українофобу було дозволено в'їзд до України. Так, 31 серпня 2020 року до Мінкульту надійшов лист від СБУ щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом “Баста”). Після чого репера виключили з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

При цьому в Києві охорона Басти накинулись на українця через фразу про Крим. Один із відвідувачів закладу вирішив нагадати російському реперу, який виступав в окупованому Криму, що Крим - це Україна, після чого охорона зачинила двері ресторану і не впустила українця всередину.

Щодо його прихильників, то раніше донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової Анастасія захистила російського виконавця Басту та заявила, що "потрібно заспокоїтись, бо Крим уже не український". Це спричинило обурення в українців та дівчина перепросила за свої заяви, сказавши, що "вона не знала про політичні погляди Басти".

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