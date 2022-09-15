Підтримують Росію та жорстоку війну: в Україні деяких артистів позбавлять статусу народних

Ткаченко розповів, щоб для того, щоб позбавити звань артистів, які підтримують РФ, потрібно внести зміни до законодавства.

Про це український міністр розповів у етері ТСН.19:30.

"У першому читання уже прийнятий законопроєкт, до нього потрібно внести зміни. Бо інші артисти, які виїжджають за кордон, вони використовують статус заслуженого чи народного артиста України. Вони руйнують наш культурний фронт і це тоді, коли Олегу Скрипці скасували концерт у Німеччині через загрози якихось лівих організацій. А тому прийняття такого закону є важливе. Ми внесли зміни, узгодили це з депутатами і я переконаний, що вони будуть ухвалені. Тоді через рішення РНБО президент матиме право позбавляти таких "товаришів" звань засуджених та народних. І це не тільки артистів стосується, а й юристів і так далі", - сказав Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики пояснив, що новий законопроєкт дозволить РНБО позбавляти артистів та інших діячів статусів народних та заслужених. Ткаченко зазначив, що особливого резонансу набула історія з виконавицею Ані Лорак, яка продовжує мешкати у Росії, проте заради закордонних гастролів згадала, що вона українська співачка.

"У законі будуть критерії, за якими можна позбавляти статусу народних та заслужених і громадян України, і Росії та інших держав", - пояснив Ткаченко.

Нагадаємо, експерт розповів, коли російські еліти відправлять Путіна на пенсію.

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