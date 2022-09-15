Підтримують Росію та жорстоку війну: в Україні деяких артистів позбавлять статусу народних

Міністр культури та інформаційної безпеки Олександр Ткаченко закликає позбавити звань народних артистів України тих, хто підтримує або замовчує російську агресію.
Ткаченко розповів, щоб для того, щоб позбавити звань артистів, які підтримують РФ, потрібно внести зміни до законодавства.
Про це український міністр розповів у етері ТСН.19:30.
"У першому читання уже прийнятий законопроєкт, до нього потрібно внести зміни. Бо інші артисти, які виїжджають за кордон, вони використовують статус заслуженого чи народного артиста України. Вони руйнують наш культурний фронт і це тоді, коли Олегу Скрипці скасували концерт у Німеччині через загрози якихось лівих організацій. А тому прийняття такого закону є важливе. Ми внесли зміни, узгодили це з депутатами і я переконаний, що вони будуть ухвалені. Тоді через рішення РНБО президент матиме право позбавляти таких "товаришів" звань засуджених та народних. І це не тільки артистів стосується, а й юристів і так далі", - сказав Ткаченко.
Міністр культури та інформаційної політики пояснив, що новий законопроєкт дозволить РНБО позбавляти артистів та інших діячів статусів народних та заслужених. Ткаченко зазначив, що особливого резонансу набула історія з виконавицею Ані Лорак, яка продовжує мешкати у Росії, проте заради закордонних гастролів згадала, що вона українська співачка.
"У законі будуть критерії, за якими можна позбавляти статусу народних та заслужених і громадян України, і Росії та інших держав", - пояснив Ткаченко.
Нагадаємо, експерт розповів, коли російські еліти відправлять Путіна на пенсію.
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