Підвищена ядерна загроза, результати "спецоперації" та польська "агресія": що сказав Путін в останньому зверненні

Путін заявив, що так звана "СВО", а по факту широкомасштабна війна проти України може затягнутися надовго.

Російський президент-терорист Володимир Путін 7 грудня провів у Кремлі зустріч із членами Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини, де знову порозмірковував про результати війни в Україні, становище армії РФ і знову грозиться застосувати ядерну зброю.

ТСН.ua зібрав ключові заяви очільника Кремля, які уже не викликають подиву у цивілізованому світі.

Війна проти України буде тривалою

Від плану захоплення "Київ за три дні" до затяжної війни. Російськи фюрер Володимир Путін заявив, що так звана "СВО", а по факту широкомасштабна війна проти України може затягнутися надовго.

"Поява результатів спецоперції може бути тривалим процесом", - сказав він.

Путін називає "появу нових регіонів у РФ - значним результатом СВО"

Російський диктатор до результатів війни проти Україні записав "появу нових регіонів у РФ". Господар Кремля заявляє, що після так званого "приєднання" українських територій Азовське море "стало внутрішнім морем для РФ".

"Поява нових територій – значущий для Росії результат, це серйозне питання Азовське море стало внутрішнім морем РФ. Ще Петро І боровся за те, щоб вийти до Азовського моря", - заявив він.

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Скільки "мобіків" воює в Україні та дезертирство в армії РФ

Путін заявив, 150 тис. мобілізованих росіян воюють в Україні, а ще 150 тисяч перебувають на полігонах Міноборони РФ. Він уточнив, що із цих 150 тисяч, які воюють в Україні, нібито лише 77 тисяч перебуває у бойових підрозділах. Інші начебто перебувають на 2 та 3 рубежах. За його словами, вони виконують "територіальну оборону або проходять додаткову підготовку".

Також кремлівський диктатор заявив, що дезертирства серед російських військовослужбовців у зоні "спеціальної військової операції" нібито немає, є лише окремі випадки.

"Є хлопці, які залишали свої бойові позиції? Так, таке траплялося, зараз все менше і менше. Повторюю ще раз: нічого подібного масового характеру (дезертирство - ред.) у нас немає", - сказав Путін.

Загроза ядерної війни зростає

Путін знову заявив про зростання загрози ядерної війни. Водночас він переконує, що не збирається "розмахувати ядерною зброєю, як бритвою".

"Щодо загрози ядерної війни – така загроза наростає, чого гріха таїти. Щодо того, що Росія за жодних обставин не застосує першою, але якщо не застосує першою, значить, що і другою не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території дуже обмежені", – сказав диктатор Кремля.

Путін заявив про "геноцид"

Президент РФ, який уже від 2014 року вбиває українців, заговорив про "геноцид", який нібито чинять Збройні сили води. Путін скаржиться, що українські сили не дають подати воду у Донецьк.

Російський диктатор, чия армія атакує українські міста, цинічно заявив, мовляв "Україна обстрілює житлові квартали на Донбасі і це жахливо". Путін також побідкався, мовляв західні правозахисники "не помічають обстрілів" окупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Путіна і Лукашенка у Вірменії зустріли масовими протестами з гучними заявами

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