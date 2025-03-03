Підвищення пенсій, обмеження виїзду за кордон та зниження цін на ліки: чого очікувати у березні

У березні українців очікують нові зміни. Йдеться про ціни на ліки, підвищення пенсії та обмеження виїзду за кордон.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.

ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ

Від 1 березня проведуть перерахунок виплат пенсіонерам. Мінімальна сума підвищення – 100 гривень, максимальна - півтори тисячі. Підвищення торкнеться лише так званої "голої" пенсії, без урахування надбавок. Мінімальну надбавку у 100-200 гривень – отримають ті, чия розрахункова пенсія є меншою за мінімальну, менше 2300 гривень. А от максимальну надбавку отримають ті, у кого пенсія понад 10 тисяч гривень.Однак перерахують пенсії не всім. Нічого чекати тим, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років; чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, це понад 23 тисячі 600 гривень для пенсіонерів, які працюють. Перерахунок їхніх пенсій обіцяють у квітні.

ОБМЕЖЕННЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

Із березня водії-чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон за новими правилами. Тепер вони повинні дотримуватися загальних вимог, без погодження з Мінрегіоном або військовими адміністраціями. Також, від 3 березня не зможуть виїхати за кордон митці та журналісти.

Мінкульт ініціював зміни для боротьби зі зловживаннями. І із 3 березня припиняє видавати листи сприяння до Держприкордонслужби. Там порахували, що 7% тих, кому дозволили виїхати не повернулися. Але 93% чесних фахівців і реальні проекти культурної дипломатії виявилися заручниками ситуації.

ЕЛЕКТРОННА ВЛК

Від 1 березня затверджується новий порядок проходження ВЛК для військовозобов’язаних і призовників. Йдеться про:

направлення на медичний огляд лише в електронному форматі;

перехід на електронний документообіг.

Направлення до ВЛК здійснюватиметься вийнятково за рішенням керівників ТЦК, а також начальників центрів рекрутингу ЗСУ.

Як це вплине на вигляд мобілізації, поки не ясно.

ЗМІНИ В БРОНЮВАННІ

До 31 березня Уряд продовжив відстрочку робітників критично важливих підприємств. Раніше вона надавалася до кінця лютого. Далі може бути або перебронювання, або скасування відстрочок.

А з 1 березня змінюють критерії для визначення критично важливих підприємств. Компанія може отримати такий статус, якщо відповідає щонайменше трьом із таких вимог: висока дохідність, стратегічна важливість і мінімум 250 осіб штату.

сплата податків і зборів – не менше ніж 1,5 мільйона євро за звітний рік;

надходження в іноземній валюті – від 32 мільйонів євро на рік;

стратегічне значення для держави або виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

кількість працівників – не менше 250 осіб;

середня зарплата – не нижча за середню в регіоні за попередній квартал.

ЗНИЖЕННЯ ЦІН НА ЛІКИ

На 30% знизять відпускні ціни на 100 найпопулярніших українських лікарських засобів.

Зокрема, у цьому списку є ліки, які застосовуються проти кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН.ТИЖДЕНЬ З АЛЛОЮ МАЗУР 2 березня. СКАНДАЛ в Білому домі! ЗЕЛЕНСЬКИЙ в Лондоні!

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