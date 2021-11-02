Підвищення штрафів за підробку COVID-сертифікатів і "червона зона" в Раді: які питання розглядатимуть нардепи 2 листопада

Позачергове засідання Ради скликає Володимир Зеленський.
Народні депутати 2 листопада зберуться на два засідання - пленарне і позачергове. Верховна рада збереться о 10:00 і 16:00, відповідно.
Порядок денний засідання парламенту, оприлюднений на сайті Верховної Ради.
Так, народні депутати продовжать розглядати у першому читанні поправки до проєкту держбюджету-2022. Далі порядок денний передбачає усунення неточностей чи неузгодженостей в ухвалених законах:
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб" (законопроєкт № 2203);
- "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України" (законопроєкт № 5459-1);
- "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (законопроєкт № 5599).
О 16.00 має розпочатися позачергове засідання Верховної Ради, скликане на вимогу президента України Володимира Зеленського. У переліку 13 питань, присвячених, зокрема, протидії COVID-19.
Зокрема, як йдеться в сюжеті ТСН.Ранок парламентарі розглянуть законопроєкт про посилення відповідальності за підробку COVID-документів і мають ухвалити постанову, за якою до Ради від 15 листопада пускатимуть лише з "ковід-сертифікатами". Якщо довідки про щеплення немає, то у нагоді стануть ПЛР-тест або тест на антиген. Обмеження стосуватимуться і народних депутатів, і працівників апарату ВР, і журналістів.
Нині на коронавірусну недугу хворіють сім народних депутатів, точна кількість вакцинованих поки що невідома. Проте в стінах парламенту працюватимуть мобільні бригади, які щеплюватимуть та проводитимуть експрес-тести на коронавірус. До того ж поруч із парламентом відкриють ще кілька пунктів вакцинації, де зможуть щепитися всі охочі.