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Підвищення зарплат і прозорий конкурс: як в Україні реформуватимуть митницю

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Підвищення зарплат і прозорий конкурс: як в Україні реформуватимуть митницю

В Україні реформуватимуть митницю

Щоб написати й затвердити цей закон, нардепам знадобилося два роки.

Цього тижня народні обранці підтримали законопроєкт, який реформує систему митного контролю, прибирає ручне керування та всіх тих, хто роками наживався на сірих схемах і контрабанді. Парламентарі очікують, що реформа принесе до бюджету додаткові 100 мільярдів гривень.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Про корупцію на митниці вже складають легенди, і в парламенті пообіцяли її побороти. Законопроєкт про перезавантаження митниці підтримала Верховна Рада. Це один з маяків МВФ, Світового банку. Пріоритет як для міжнародних партнерів, так і для нашого бізнесу.

Через контрабанду та сірий імпорт, за підрахунками Економічної експертної платформи (це об'єднання аналітиків – ред.), щороку держбюджет втрачає від 120 до 150 млрд грн.

За підрахунками Економічної експертної платформи, щороку держбюджет втрачає від 120 до 150 млрд грн / ©
За підрахунками Економічної експертної платформи, щороку держбюджет втрачає від 120 до 150 млрд грн

"Війна має зворотний ефект. Багатьох непопулярних дій довелося вживати, тому що по-іншому наші міжнародні партнери не дають фінансування", – каже член Української ради бізнесу, перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран.

Михайло Непран / ©
Михайло Непран

Очільника митниці обиратимуть на прозорому конкурсі з вирішальним голосом міжнародних експертів. Новий керівник зможе призначати собі заступників. Усіх його підлеглих переатестують. А нових кандидатів перевірять на поліграфі. За доброчесністю і способом життя абсолютно всіх митників спостерігатимуть. Натомість їхні зарплати регулюватиме закон.

У фінансовому комітеті парламенту наголошують – мінімальна зарплатня на митниці наразі становить 16 тисяч гривень. Її обіцяють підвищити до 35 тисяч гривень і всіх працівників перевести на контракт.

"Він є достатньо короткостроковим або середньостроковим. У контракті прописані вимоги до них і показники. Відповідно це буде виконання контракту, який буде перевірятися", – каже перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Запобігти корупційним схемам, за задумом законотворців, має і цифровізація – оцінювати майно, вартість розмитнення та навіть те, як довго вантаж стоятиме в черзі – все рахуватимуть комп'ютери.

Щоб написати й затвердити цей закон, нардепам знадобилося два роки.

"Є надія, що ми можемо діставати з цієї чорної діри приблизно по мільярду доларів щороку. Тож за чотири роки з цією проблемою можна приблизно впоратися", – каже економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

Поки ж кожен митник, згідно з законом, має впройти переатестацію – почнеться вона після обрання нового керівника і триватиме 18 місяців. Почути його ім'я економісти очікують уже на початку наступного року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 20 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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