Підвищення зарплат і прозорий конкурс: як в Україні реформуватимуть митницю

Щоб написати й затвердити цей закон, нардепам знадобилося два роки.

Цього тижня народні обранці підтримали законопроєкт, який реформує систему митного контролю, прибирає ручне керування та всіх тих, хто роками наживався на сірих схемах і контрабанді. Парламентарі очікують, що реформа принесе до бюджету додаткові 100 мільярдів гривень.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Про корупцію на митниці вже складають легенди, і в парламенті пообіцяли її побороти. Законопроєкт про перезавантаження митниці підтримала Верховна Рада. Це один з маяків МВФ, Світового банку. Пріоритет як для міжнародних партнерів, так і для нашого бізнесу.

Через контрабанду та сірий імпорт, за підрахунками Економічної експертної платформи (це об'єднання аналітиків – ред.), щороку держбюджет втрачає від 120 до 150 млрд грн.

За підрахунками Економічної експертної платформи, щороку держбюджет втрачає від 120 до 150 млрд грн

"Війна має зворотний ефект. Багатьох непопулярних дій довелося вживати, тому що по-іншому наші міжнародні партнери не дають фінансування", – каже член Української ради бізнесу, перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран.

Михайло Непран

Очільника митниці обиратимуть на прозорому конкурсі з вирішальним голосом міжнародних експертів. Новий керівник зможе призначати собі заступників. Усіх його підлеглих переатестують. А нових кандидатів перевірять на поліграфі. За доброчесністю і способом життя абсолютно всіх митників спостерігатимуть. Натомість їхні зарплати регулюватиме закон.

У фінансовому комітеті парламенту наголошують – мінімальна зарплатня на митниці наразі становить 16 тисяч гривень. Її обіцяють підвищити до 35 тисяч гривень і всіх працівників перевести на контракт.

"Він є достатньо короткостроковим або середньостроковим. У контракті прописані вимоги до них і показники. Відповідно це буде виконання контракту, який буде перевірятися", – каже перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Запобігти корупційним схемам, за задумом законотворців, має і цифровізація – оцінювати майно, вартість розмитнення та навіть те, як довго вантаж стоятиме в черзі – все рахуватимуть комп'ютери.

Щоб написати й затвердити цей закон, нардепам знадобилося два роки.

"Є надія, що ми можемо діставати з цієї чорної діри приблизно по мільярду доларів щороку. Тож за чотири роки з цією проблемою можна приблизно впоратися", – каже економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

Поки ж кожен митник, згідно з законом, має впройти переатестацію – почнеться вона після обрання нового керівника і триватиме 18 місяців. Почути його ім'я економісти очікують уже на початку наступного року.

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