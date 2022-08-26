"Підвішена послуга": у Львові започаткували проєкт, щоб підтримати тих, хто цього потребує

У Львові тепер можна сплатити за каву, шкарпетки чи квиток до музею і залишити його на спеціальній дошці в закладі, а вже інша людина завдяки цьому зможе безкоштовно скористуватися послугою чи обраним товаром.

До ініціативи «Підвішена послуга» у Львові долучилися вже понад двадцять локацій – це ресторани, магазини, музеї, філармонія та океанаріум, йдеться в ТСН.

В одній із кав’ярень у середмісті різні покоління львів’ян п’ють каву вже пів століття. Біля барної стійки дошка – тут листівки з побажаннями і так званою «підвішеною» кавою, сплаченою незнайомцями.

«Таку каву я буду згадувати, сидячи в окопі, слава Україні. Кава супер», - пан Мирослав зачитує листівку військового, якому так припала до душі тутешня кава, що він вирішив ще когось пригостити.

А ще в одній крамниці «підвішують» вже яскраві фірмові шкарпетки. «У нас є ящик з «підвішеними шкарпетками», і ми в своєму «Інстаграмі» повідомляємо, що у нас з’явилися такі то пари, в такому розмірі, і люди можуть прийти і взяти без проблем», - каже працівниця Марія.

Українці, кажуть у крамниці, до такого не звикли і часто шаріються, беручи подарунок від незнайомців.

Традиція підвішувати речі зародилася ще десять років тому в Італії. Саме тут придумали пити одну каву, а платити за дві, щоб людина у скруті теж могла посмакувати. І згодом ідея помандрувала світом.

«Це про момент взаємопідтримки одне одного, тому ми придумали, що не лише кава. Це може бути похід до музею з дітьми чи без, до Шевченківського гаю, до філармонії квиток чи органний зал», - каже керівниця управління туризму Львова Христина Лебедь.

До ініціативи долучилося понад двадцять локацій, кажуть у центрі туризму. Знайти усі локації можна на сайті туризму міської ради. І - або підвісити послугу, або скористатися нею.

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