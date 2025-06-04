"Підводна фура" та майстри: Мережа вибухнула мемами після атаки СБУ на Кримський міст

Кримський міст / © Associated Press

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Після гучної атаки СБУ на Керченський міст соцмережі вибухнули хвилею мемів. Українці вже традиційно з гумором і творчістю осмислюють нову спецоперацію.

Реакції соцмереж збирала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

Від спецоперації на російських військових аеродромах — до Кримського мосту. Служба безпеки України знову подарувала користувачам соцмереж тему для творчості. Третій день літа і третя за рахунком атака СБУ на Кримський міст.

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«Бог любить трійцю» — жартують користувачі соцмереж. І порівнюють підрив Кримського мосту із вже відомою спецоперацією «Павутина», де були задіяні фури для доставки дронів.

Мем про Кримський міст / © ТСН

Так само, уявляють користувачі соцмереж, могли доправляти і вибухівку під водою під опори мосту.

Мем про Кримський міст / © ТСН

І ці «ударні машини» могли виглядати ось так із аквалангом.

Мем про Кримський міст / © ТСН

Або ось так — у вигляді фури-субмарини.

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Мем про Кримський міст / © ТСН

Розглядають і варіанти, як ця машина могла дістатися місця підриву: «Початок спецоперації СБУ — фура занурюється під воду в Житомирі, дном добирається до Кримського мосту і результат можете бачити на відео, яке сьогодні оприлюднила СБУ».

Мем про Кримський міст / © ТСН

Публікують і фото агента, який нібито виконував операцію.

Мем про Кримський міст / © ТСН

Уявили голову СБУ і за кермом підводної фури, що нищити Кримський міст.

Мем про Кримський міст / © ТСН

А так на думку користувачів соцмереж голова СБУ планував спецоперацію.

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Мем про Кримський міст / © ТСН

Підривачем Кримського мосту, припускають творці мемів, міг бути і Кирило Буданов. Мережею розлетілось ось це фото очільника ГУР нібито перед зануренням.



Жарти-жартами, а українці вже роблять ставки, яка ціль може бути наступною. Прогнозують, що фура СБУ з тонною тротилу завтра дістанеться хоч до російського космічного корабля. Та просять на зупинятися — і зробити ще один подарунок вже на Трійцю.

Також нагадаємо, що в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію в тилу Росії. Українські дрони уразили цілі на чотирьох російських аеродромах — «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Внаслідок атаки було знищено 34% носіїв крилатих ракет.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 10:00 новини 4 червня. Група ТСН ПІД ОБСТРІЛОМ у Сумах! Шахраї ошукували родичів зниклих бійців