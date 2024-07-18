Підводні камені ВЛК: коли туди йти і як не схопити штраф

Якщо людина не з’явияться за повісткою на проходження ВЛК, на неї чекає штраф від 17 до 25 тис. грн.

"Подвійний обман" – нардеп вразив заявою про роботу ВЛК. На його думку, на медогляд однієї людини виділяється недостатньо часу.

Які ж терміни та порядок проходження ВЛК 2024 року, чи можна схопити штраф за не проходження ВЛК, та яким чином військовозобов’язаного мають запросити на комісію – в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Що не так з ВЛК?

Триває мобілізація в Україні, і військово-лікарські комісії від самого початку створюють проблеми з призовниками через неефективний підбір по здоров'ю. Такою думкою поділився народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі "Ранок.LIVE". За його словами, на медогляд однієї людини виділяється 5-7 хв., а цього не достатньо для того, щоб провести ефективне обстеження:

"Треба зізнатись, можливо не в усіх, але приблизно вистачає 5-7 хвилин часу на одну людину на проходження ВЛК. Як ви думаєте, чи можливо встигнути нормально провести ВЛК? Якщо людина не наполягає, якщо повторно не звернеться після першого висновку – а вона має право податися на ВЛК вищого рівня, – то якщо цього не зробить, шансів пройти нормально ВЛК немає в цієї людини. І тільки через момент, коли людина пішла в частину і командир вже бачить проблеми зі здоров'ям, тоді направляє знову на ВЛК. І тут з'являється те, про що я кажу – подвійний обман, так би мовити. Через неефективний підбір по здоров'ю з самого початку, я вже не кажу про професії… Тобто ВЛК з самого початку створює проблеми".

За його словами, в результаті командир отримує неефективного бійця, а держава витрачає кошти на додаткове фінансування:

"Тут дві проблеми. Перше – неефективний боєць, друге – коли з якоюсь хворобою, набутою в цивільному житті, він іде до війська і після того, як в нього з'являється ускладнення, то він йде на демобілізацію з цією ускладненою хворобою, і отримує додатково вже "військову" інвалідність, і через це передбачається додаткове фінансування. Тому тут подвійна проблема для держави. Повторюся, це і додаткове фінансове навантаження. Самі лікарі про це кажуть: для чого платити людям, які фактично перебувають в лікарні більшість часу, чи у відпустках за станом здоров'я, якщо вони не виконують свою функцію? А ми думаємо потім, де знайти кошти для нових рекрутів…"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Підводні камені ВЛК: коли туди йти і як не схопити штраф?

Проходження військово-лікарської комісії необхідне для визначення придатності людини до служби. Новий закон скасовує статус обмеженої придатності, залишаючи тільки – придатний та непридатний до служби. У зв’язку з цим, люди, які мали статус обмежено придатний, повинні повторно пройти ВЛК. Це потрібно зробити до 4 лютого 2025 року. Скерування на проходження комісії мають надавати представники ТЦК. Про це також зазначає і адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась.

Проте особи, яких було доправлено до ТЦК примусово, можуть бути скеровані на ВЛК без додаткових формальностей. Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК. У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня.

Після проходження ВЛК обмежено придатні будуть мати новий статус, з яким, до речі, зможуть служити у лавах ЗСУ. Про це детальніше розповіла адвокатка у сфері військового та медичного права Анастасія Кондрась.

Ба більше, юристка пояснила, як громадяни можуть самостійно визначити статус придатності.

Терміни проходження ВЛК

Примітно, що цього року скоротилися: термін проходження ВЛК, термін встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних:

не більше 4 календарних днів від дати скерування на комісію на проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби;

не більше 3 робочих днів від дати скерування на комісію на проведення лабораторних досліджень;

не більше 3 робочих днів від дати скерування на комісію на проведення інструментальних досліджень.

Порядок проходження ВЛК

В Україні також змінили порядок проходження ВЛК, зокрема, конкретизували проведення медогляду закладами охорони здоров’я:

передбачено створення гарнізонних ВЛК із розміщенням їх у цивільних медзакладах;

дозволено передавання медичних та інших документів військових (довідок про обставини травми) в електронній формі;

удосконалено порядок встановлення причинного зв’язку захворювань – поранень, контузій, каліцтв, травм під час проходження служби. Водночас зберігається індивідуальний підхід щодо визначення ступеня придатності до військової служби;

надано низку термінів у відповідність до нещодавніх змін у нормативних актах вищої юридичної сили. Наприклад – найменування видів відпусток за станом здоров’я.

Порядок проходження ВЛК передбачає, що з метою точного встановлення стану придатності людини, комісія повинна проводитись послідовно. Після того, як ТЦК та СП отримають відомості від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю, буде сформовано скерування та внесено до Електронної системи охорони здоров’я, особа скеровується на обов’язкове здавання аналізів, рентгенологічне обстеження органів грудної клітини та ЕКГ. Людям, старшим від 40 років, обов’язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор. Також може знадобитися додаткове обстеження.

Після здавання переліку аналізів, кожний військовозобов’язаний оглядається лікарями, які входять до складу ВЛК. Це, як правило, терапевт, хірург, невропатолог, психіатр, дерматолог, офтальмолог та інші лікарі, проходження яких буде необхідно за медичними показаннями. На завершальному етапі ВЛК ухвалює рішення про придатність до військової служби. Після цього військовозобов’язана особа іде до свого ТЦК та СП із заповненою карткою медичного огляду та висновком комісії.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін наголосив, що нині військовозобов'язані українці повинні проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Така норма діє під час воєнного стану:

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік, і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на п’ять років така норма діє. Але наразі ми, на жаль, живемо в умовах війни, яка триває".

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Ба більше, у Міноборони наголосили, що під час оновлення даних військовозобов'язаними проходження військово-лікарської комісії не вимагається, воно необхідне лише після отримання повістки на проходження ВЛК. Якщо військовозобов’язаний оновив дані у "Резерв+" або ЦНАП, то ніхто його не може штрафувати за непроходження ВЛК, бо у нього не було обов’язку проходження військово-лікарської комісії, запевнила адвокатка Таміла Алексик:

"Людям надали альтернативу оновлення даних – через "Резерв+", ЦНАП та ТЦК. Відповідно, особа, яка оновила дані через ЦНАП або "Резерв+", не зобов’язана проходити ВЛК, якщо, звісно, вона не отримала повістку і не була направлена на проходження військово-лікарської комісії. Коли людина отримає повістку, тоді вона зобов’язана пройти ВЛК".

Про це зазначають і у Генеральному штабі ЗСУ.

Ба більше, Таміла Алексик наголошує, що кожен випадок має розглядатися окремо. Наприклад, у нас є величезна кількість громадян, які раніше мали статус обмежено-придатний. Зараз цей статус скасували, а всі, хто його мав, зобов’язані повторно пройти ВЛК:

"Такі військовозобов’язані мають 9 місяців часу (до 4 лютого 2025 року) пройти ВЛК повторно, аби встановили їх придатність або непридатність до військової служби. Ось якщо такі громадяни не пройдуть ВЛК у визначений термін, тоді їм загрожують штрафи за порушення обов’язку".

А от якщо людина не прийде за повісткою на проходження ВЛК, на неї чекає штраф від 17 до 25 тис. грн. Якщо військовозобов’язаний не сплачує штраф протягом 15 днів, виконавча служба стягує його примусово, вже у подвійному розмірі від суми штрафу, а також особа має сплатити виконавчий збір. Якщо після ВЛК без поважних причин не з'явитися до ТЦК, це тягне за собою кримінальну відповідальність, включно до п’яти років позбавлення волі.

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