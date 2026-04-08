Підвищення пенсій у 2026 році в Україні: хто отримав надбавку, а кому не додали нічого

Індексацію пенсій-2026 завершено, Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив офіційні її підсумки. Чи вдалося державі наздогнати ціни, і кому цього разу пощастило більше за інших? Сайт ТСН.ua розібрався в цифрах, які стоять за новою пенсійною реальністю.

На скільки зросли пенсії у 2026 році: від 93% до 648 гривень

За інформацією ПФУ, цього року підвищення пенсій отримали 9,5 млн пенсіонерів або 93% від загальної кількості. Середній розмір підвищення склав 648 грн 93 коп., а середня пенсія після індексації зросла до 7137 грн 26 коп., вона наразі на 10% більша, ніж було рік тому. Враховуючи, що, за даними Держслужби статистики, інфляція за 2025 склала 8%, це означає: статки середньостатистичного українського пенсіонера арифметично зросли.

Чому збільшення виплат виявилось у середньому лише 10%, а не 12,1%, як було передбачено постановою Кабміну №236? У ПФУ пояснили: індексація на 12,1% стосувалась лише «чистої» пенсії кожного пенсіонера, тобто без доплат і надбавок — за понаднормовий стаж роботи (це найпоширеніша надбавка), за особливі заслуги (орден, почесне звання тощо), за доплати до мінімальної пенсії 65-річним з повним стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) тощо. Пенсія з доплатами і надбавками називається «пенсійна виплата». Пенсія не може бути більшою, ніж пенсійна виплата, може бути тільки меншою або дорівнювати пенсійній виплаті. Тому 12,1% підвищення отримали ті, хто відпрацював рівно 35 (30) років і не мають доплат за особливі заслуги.

Пенсії проіндексували не всім і не однаково. Виплати не переглядалися для осіб, яким пенсію було призначено з початку 2026 року, а також для тих, чия пенсія вже досягла максимального розміру (25950 грн) і спеціальні пенсії — прокурорам і довічне утримання суддям. Для пенсіонерів, котрим пенсії було призначено у 2021–2025 роках, застосовано знижений коефіцієнт перерахунку. Пенсії за 2021–22 роки проіндексовано на 6,1%, за 2023 рік — на 4,8%, за 2024 рік — на 3,6%, за 2025-й — на 2,4%.

За поясненням Міністерства соціальної політики, це зроблено для зменшення диспропорції між пенсіями. Бо середні показники заробітної плати для розрахунку пенсій за останні роки значно вищі, ніж ті, що використовувались 10–15 років тому і вони вже частково враховують інфляцію останніх років. Згідно з цією логікою, середнє підвищення пенсій, призначених до 2021 року, склало 631 грн, воно торкнулось трьох пенсіонерів з чотирьох. Менші суми — від 290 до 324 грн — отримали від 3% до 3,5% відсотків пенсіонерів, в залежності від року призначення пенсії, мається на увазі у 2021–2025 роках.

Мінімальне підвищення було 100 грн, максимальне — 2595 грн (один прожитковий мінімум для непрацездатних, ці суми встановлені постановою Кабміну №236).

Підвищення пенсій в Україні: кому було густо, кому майже, а то й зовсім пусто

Якщо співставити дані ПФУ про кількість пенсіонерів за розміром пенсій із підсумковими даними ПФУ щодо індексації пенсій у 2026 році, то розрахунки показують: приблизно у половини тих, кого стосувалось підвищення, а це 4,7 млн пенсіонерів, пенсійні виплати зросли на 400–700 грн. Серед них в основному «старі» пенсіонери (вийшли на пенсію до 2021 року) із середнім стажем роботи (35–40 років). Ця група найбільше вплинула на середній показник підвищення майже у 649 грн.

Друга за кількістю група отримала мінімум — лише 100 грн. Таких близько 2,8 млн осіб або 30%, майже кожний третій. У неї входять як «молоді» пенсіонери 2024–2025 років виходу на пенсії через низький коефіцієнт індексації, так і ті, у кого розрахункова пенсія нижча за мінімальну.

Удвічі менша кількість пенсіонерів — 1,4 млн або 15%, мають значне підвищення, від 1000 грн до максимальних 2595 грн. Сюди входять пенсіонери з високими офіційними зарплатами (у 2,5–3 рази і більше вищими за середні), військові пенсіонери різних категорій, чорнобильці (інваліди-ліквідатори, не плутати з постраждалими від аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році).

Нарешті 5% пенсіонерів або 0,6 млн осіб, не додали нічого, бо вони вийшли на пенсію у січні-лютому 2026 року чи вже мають пенсійний максимум у 25950 тис. грн.

Чому великі пенсії після індексації зросли більше ніж невеликі? Тут працює арифметика. Очевидно, що 12,1% від пенсії у 5000 грн — це вдвічі менше, ніж 12,1% від пенсії у 10000 грн: відповідно 605 грн і 1210 грн.

Індексація пенсій проти інфляції

Чи насправді індексація пенсій виявилась більшою, ніж зростання цін протягом року? І так, і ні.

Член Економічного дискусійного клубу заслужений економіст України Олег Пендзин вважає більш правильним порівняння індексації пенсій з подорожчанням за рік продовольчого кошика плюс підвищення цін на ліки.

«Саме ці дві складові є найзначнішими у повсякденних витратах пенсіонерів, — аргументував Олег Пендзин. — Переважна більшість літніх людей не часто оновлює гардероб або гаджети, ремонтує житло тощо. А от витрати на продукти і ліки переважають у пенсіонерському бюджеті. Реально пенсійні виплати зросли у середньому на 10%, це навіть дещо менше, ніж збільшились ціни на продуктовий кошик у 2025 році, за даними Держстатистики, вони зросли на 10,2%. А січень і лютий додав ще 1,7% подорожчання, у березні очікується не менше 1,5%. Тобто вже маємо близько 13,5%. Завдяки введенню з 1 березня 2025 року державного регулювання на частину ліків та держпрограмі „Доступні ліки“, середня вартість препаратів зросла не більше ніж на 7%. Але до списку не входять засоби для надання швидкої допомоги чи лікування гострих симптомів. Це анальгетики, жарознижуючі, ліки для швидкого зниження тиску, антибіотики і так далі. Імпортні препарати могли подорожчати навіть на 20–30%».

Експерт порівняв купівельну спроможність середньої пенсії рік тому і після березневої індексації на прикладі щоденних продуктів харчування, коливання цін на які не є сезонними, як, наприклад, на городину, яблука, курячі яйця. Моніторинг середніх цін Держслужбою статистики показує, що хліб (батон) за рік подорожчав на 15%, м’ясо (курятина, як найдоступніша для пенсіонерів) — плюс 16%, молоко — плюс 17%, цукор — плюс 15%, макарони — плюс 14%.

Тепер за всю проіндексовану середню пенсію у 7137 грн можна купити менше на 10 хлібин, ніж на торішню середню пенсію у 6488 грн (було 263 батони, стало 253), менше на дві курки вагою 1,5 кг (було 47 тушок, стало 45), менше на 9 літрів молока (було 139 л стало 130) і так далі.

Трохи втішає вартість щоденних продуктів харчування, коливання цін на які є сезонними — це городина борщового набору і курячі яйця. У відомих торгових мережах-дискаунтерах, які в народі називають «пенсіонерськими», ціни на городину і яйця залишились приблизно такими, як торік, а на цибулю і капусту вони навіть нижчі. Тож, принаймні, яєць (з лотка, а не в картонному контейнері на 10 шт., вони дорожчі) на середню проіндексовану пенсію можна придбати аж на сто штук більше, ніж торік.

Підвищення пенсій: чи будуть кошти на виплату

Олег Пендзин відповідає ствердно.

«Так, у Пенсійному фонді України зараз достатньо коштів, хоча індексація пенсій вимагає додатково близько 7 млрд грн щомісячно, — підрахував експерт. — Якщо рік-два тому кошти на виплату пенсій були певною мірою за рахунок багатомільярдної міжнародної макрофінансової допомоги, то тепер бюджет ПФУ заповнюється нарахуваннями єдиного соціального внеску на зарплати завдяки їх зростанню».

Олег Пендзин нагадав: за законом під час дії військового стану уряд має право не проводити індексацію соціальних виплат, у тому числі й пенсій. Але це зроблено вп’яте за п’ять останніх років, аби не допустити ще більшого зниження рівня життя найвразливіших верств населення. На жаль, у 85% пенсіонерів цьогорічної індексації вистачить, образно кажучи, на додаткову сотню яєць, а у декого — лише на півтора десятки. Але такі реалії сьогодення, які показують: пенсійна система України потребує кардинальних реформ.

Нагадаємо, що українці можуть отримувати пенсію або через банки, або через відділення поштового зв’язку. Дедалі більше пенсіонерів обирають банки та отримання грошей на картки.