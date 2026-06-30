Підвищення пенсій у липні: хто отримає надбавки та як збільшити виплати

У липні для деяких пенсіонерів зростуть виплати / © ТСН

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У липні масового підвищення пенсій в Україні не очікується, оскільки планову індексацію вже було проведено в березні. Проте для значної кількості пенсіонерів виплати збільшуватимуться в індивідуальному порядку.

Про це йдеться у статті ТСН.ua.

Пенсії в Україні: хто отримає надбавки у липні

Пенсіонерам, яким у липні виповниться 70, 75 або 80 років, автоматично почнуть нараховувати щомісячні доплати. Розмір цих виплат диференційований залежно від віку:

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для осіб віком від 70 до 74 років — 300 грн ;

для осіб віком від 75 до 79 років — 456 грн ;

для осіб віком від 80 років — 570 грн.

Головна умова для отримання цих грошей — загальний розмір місячної пенсії громадянина не має перевищувати 10 340 грн.

Нові правила для непрацюючих пенсіонерів у віці 65 років

Непрацюючі пенсіонери, яким у липні виповнюється 65 років, мають право на особливі умови. За наявності необхідного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), вони отримують право на пенсію у розмірі не менше ніж 40% від мінімальної заробітної плати. На сьогодні цей показник становить 3 458,8 грн. Якщо поточна пенсія людини вже є вищою за цю планку, то додаткової надбавки, очевидно, не буде.

Ця надбавка також нараховується системою автоматично, тому нікуди звертатися та збирати довідки не потрібно. Проте через суто технічні причини (наприклад, якщо день народження людини 26 липня, а виплата пенсій у регіоні традиційно здійснюється в період з 4 по 25 число), офіційний перерахунок та доплата заднім числом відобразяться у касових відомостях уже з серпня.

Перерахунок для працюючих пенсіонерів: чому важлива дата 15 липня

Окремий механізм діє для тих, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку. Якщо працюючий пенсіонер не потрапив під загальний автоматичний перерахунок пенсій у квітні (оскільки станом на той момент працював лише 22 місяці після призначення виплат), він має законне право не чекати до квітня 2027 року. Збільшити свої виплати можна вже у липні в індивідуальному порядку, якщо з моменту останнього перерахунку нарешті минуло повних 24 місяці.

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Як офіційно пояснили у Пенсійному фонді України, якщо станом на 1 березня (момент підрахунку даних для квітневого автоматичного перерахунку) пенсіонер не мав повних 24 місяців нового офіційного стажу, комп’ютерна програма його автоматично пропустила. Щойно ці 24 місяці офіційно накопичилися (наприклад, у травні чи червні), людина отримує законне право ініціювати перерахунок самостійно.

Тут починає діяти чітке часове правило подання документів:

Якщо подати відповідну заяву до Пенсійного фонду до 15 липня включно , пенсію перерахують безпосередньо з 1 липня. Тобто підвищену суму людина гарантовано нарахує за весь липень;

Якщо подати заяву пізніше, а саме після 15 липня, індивідуальний перерахунок буде здійснено вже з 1 серпня.

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