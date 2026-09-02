Підвищення пенсій у вересні 2026 року: хто отримає доплати понад 5600 грн та як їх оформити

У вересні на пенсіонерів чекають надбавки

Реклама

У вересні 2026 року доходи більшості з майже 10-мільйонної армії українських пенсіонерів залишаться без змін. Водночас окремі категорії громадян мають право на додаткові виплати — як автоматичні, так і за заяви до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це йдеться у статті ТСН.ua.

Реклама

Хто має подати заяву до ПФУ для отримання доплат

Для оформлення окремих видів надбавок пенсіонерам або їхнім представникам необхідно особисто звернутися до органів ПФУ із відповідною заявою та підтверджуючими документами.

Реклама

Право на додаткові грошові виплати мають:

Одинокі пенсіонери віком від 80 років , які за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребують постійного стороннього догляду — доплата 1 038 грн .

Військові пенсіонери (отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності), які не працюють, не зареєстровані як ФОП та утримують неповнолітніх дітей чи непрацездатних членів родини — доплата 1 297,50 грн на кожну таку особу.

Борці за незалежність України у XX столітті, які за часів комуністичного режиму зазнали репресій через політичні чи релігійні переконання (ув'язнення, примусове поміщення до психіатричних закладів) і були надалі реабілітовані — надбавка 5 667,51 грн.

Автоматичні надбавки за віком та стажем

Низка доплат у вересні нараховуватиметься в автоматичному режимі без необхідності візиту до Пенсійного фонду.

1. Вікові доплати

Пенсіонерам, які досягли відповідного вікового рубежу, щомісяця автоматично нараховують такі суми:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Важлива умова: Загальний щомісячний розмір пенсійних виплат громадянина не повинен перевищувати 10 340 грн.

Реклама

2. Гарантовані виплати для осіб у віці 65+

Непрацюючі пенсіонери, яким у серпні виповнилося 65 років, за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) мають право на мінімальну пенсію у розмірі 4 213 грн.

Якщо поточна пенсія особи є нижчою за цю позначку, ПФУ автоматично розрахує та додасть необхідну суму. Втім, якщо наявний розмір виплат уже перевищує 4 213 грн, надбавка не призначається.

Більше читайте у матеріалі: У кого зростуть пенсії, які будуть зарплати і чи "злетять" ціни на продукти: чого очікувати у вересні 2026

Новини партнерів

Новини партнерів