Підвищення пенсій в Україні: коли зростуть виплати та на скільки

В Україні у березні проіндексують пенсії

Головною новиною лютого для українських пенсіонерів стане офіційне повідомлення Кабміну про остаточний коефіцієнт індексації. Хоча саме підвищення традиційно стартує від 1 березня, у лютому уряд має оприлюднити точні цифри. За попередніми розрахунками експертів, пенсії можуть проіндексувати на 11,5–14%, проте реальність може виявитися дещо скромнішою.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua

Формула індексації

За законом, формула перерахунку базується на двох показниках: 50% темпів зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% рівня інфляції за минулий рік.

Інфляція: за даними Держстату, 2025 року вона становила 8% (це додає 4% до коефіцієнта).

Зарплата: дані ще опрацьовуються, але експерти прогнозують ріст на рівні 14–20% (що дає ще 7–10%).

Отже, загальний показник індексації орієнтовно складе понад 11%. Проте важливо пам’ятати: відсоток додається лише до основного («заробленого») розміру пенсії. Всі надбавки — за стаж, почесні звання чи донорство — під індексацію не підпадають.

Обмеження, які залишаться

Уряд, ймовірно, збереже торішні ліміти, щоб збалансувати бюджет:

Мінімальна сума підвищення: очікується на рівні 100 грн .

Максимальна сума підвищення: не може перевищувати 1500 грн .

Максимальна пенсія: обмежена десятьма мінімальними — 25 950 грн.

Хто отримає доплати вже у лютому?

Поки країна чекає на березень, у лютому продовжують діяти дві постійні норми автоматичного перерахунку:

1. Вікові надбавки (для тих, кому «стукнуло» 70+). Тим, кому в січні або лютому виповнюється 70 років і більше, призначать щомісячну компенсацію. Вона нараховується від дня, наступного після дня народження:

70–74 роки: +300 грн;

75–79 років: +450 грн;

80 років і старше: +570 грн.

2. Гарантії для 65-річних (з повним стажем). Пенсіонери, які не працюють, віком від 65 років, та які мають необхідний стаж (35 років для чоловіків і 30 для жінок), за законом мають отримувати пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати. Оскільки мінімалка від 1 січня 2026 року зросла до 8647 грн, то така гарантована виплата тепер становить 3458,8 грн. Якщо основна пенсія нижча за цю цифру, різницю додадуть автоматично.

Обидві ці надбавки нараховуються без особистого візиту до Пенсійного фонду. Система опрацьовує дані автоматично на основі вашої дати народження та стажу.

