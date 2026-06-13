Підвищення вартості проїзду в Києві: чому проїзний від КМДА може стати одним з найдорожчих у Європі

Проїзд у Києві по 30 гривень вже за місяць може стати реальністю

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Київ наближається до дня підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. За планами міської влади, 15 липня вартість разової поїздки зросте майже вчетверо — від 8 до 30 гривень. Тобто до суттєвого зростання тарифів залишився місяць.

Це зростання буде відчутним для гаманців киян, адже вартість місячного проїзного становитиме майже 5 тисяч гривень, що зробить його одним із найдорожчих у Європі. Також планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме впродовж 90 хвилин безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом.

Що пропонують активісти: альтернативні тарифи на проїзд

Місто вже пройшло процедуру громадських обговорень, де лунали цілком корисні та реалістичні пропозиції щодо вигіднішої для киян системи оплати проїзду.

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Представники ГО «Пасажири Києва» пропонували перейти на європейську систему оплати, за якої пасажири, які часто користуються громадським транспортом, матимуть можливість суттєво заощаджувати, а не витрачати щодня сотні гривень лише на проїзд.

Активісти пропонували альтернативу — запровадити проїзні квитки вартістю 1000 гривень на місяць. Придбавши такий проїзний, пасажир протягом місяця вільно користується громадським транспортом. Це значно вигідніше, ніж витрачати на проїзний майже 5 тисяч гривень в місяць, як пропонують у КМДА.

Окрім цього, активісти запропонували нову тарифну сітку:

20 грн — разовий квиток на 45 хвилин (базовий тариф);

30 грн — пересадковий квиток на 90 хвилин;

80 грн — квиток на одну добу.

Але схоже, що міські чиновники не погодяться на пропозицію активістів, хоча й декларували, що розглянуть усі пропозиції, які надходитимуть від киян під час обговорення. Нагадаємо, що міська влада вже пройшла усі громадські процедури, необхідні для підвищення тарифів.

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Активісти: «Чиновники роблять вигляд, що нас слухають»

«97% киян, які долучилися до громадських обговорень, висловилися проти запропонованих КМДА тарифів на проїзд. Зокрема, понад 100 осіб, а це чверть від тих, хто голосував, виступили з пропозицією врахувати бачення „Пасажирів Києва“. Але ентузіазму щодо цього з боку влади не спостерігалося. Розумієте, громадські обговорення — це обов’язкова процедура, але чиновники, на жаль, не обов’язково мають брати це до уваги і щось враховувати», — розповідає ТСН.ua Олександр Гречко, співзасновник ГО «Пасажири Києва».

Він додає, що громадське обговорення питання підвищення тарифів на проїзд, на жаль, просто буде використане для того, щоб усім нам сказати: «А це питання ми з громадськістю обговорювали».

«Загалом настрій щодо майбутніх тарифів на проїзд песимістичний. У тому сенсі, що ніякого коригування того, що запропонувала міська влада, на жаль, не буде. Все буде виключно у тому форматі, як було презентовано з боку КМДА. Тобто з 15 липня кияни отримають один із найдорожчих у Європі проїзних і вартість разової поїздки 30 гривень, а також абсолютно нелогічний пересадковий квиток за 60 гривень. Всі параметри, які озвучили в мерії, ймовірно, будуть затверджені», — зазначає Олександр Гречко.

Він констатує, що, на жаль, немає відчуття, що місто візьме до уваги пропозиції активістів.

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«Спочатку були думки, що вони поставлять ціну у 30 гривень, подивляться на реакцію людей — а ми бачимо, якою вона насправді є, — і мер переможно вийде та скаже: „Та не можна такий тариф, треба менше, треба адекватніше для людей ставити тариф“. Але зараз я вже не бачу, що так може бути. Немає таких перспектив. Попри те, що ми на різних рівнях доносимо свою позицію до КМДА. І на різних зустрічах, робочих групах, публічно про це говоримо. Чиновники роблять вигляд, що нас слухають, кивають головами, а роблять те, що вже запланували або хтось зверху запланував», — пояснює Олександр Гречко.

Підвищення вартості проїзду в Києві: як можуть ухвалити нові ціни

До цього він додає, що досліджував архіви 2018 року, коли у Києві востаннє підвищували вартість проїзду до 8 гривень, і відповідний документ підписував мер Віталій Кличко.

«Тоді відповідне розпорядження мера про підвищення тарифів було затверджене на початку липня, а оприлюднили його 14 липня, за день до подорожчання. Думаю, що КМДА діятиме за аналогічним сценарієм. Зараз вони ще проходять усі потрібні нормативні процедури, а після цього, на початку липня, мер підпише документ, і десь 14 липня розпорядження опублікують, поставивши киян перед новими цінниками за проїзд і без альтернативи. Нам залишиться тільки вивчати наслідки цього рішення та його вплив на жителів. А він позитивним не буде», — пояснює Олександр Гречко.

Що кажуть у КМДА про нові ціни на проїзд

ТСН.ua поцікавився у КМДА, чи будуть враховані пропозиції киян та активістів щодо майбутніх тарифів на проїзд.

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У Департаменті економіки та інвестицій запевнили, що пропозиції щодо тарифів на проїзд від громадськості ще вивчаються.

«Пропозицій під час обговорення надійшло дуже багато. Вони наразі вивчаються фахівцями, і щодо цього готується об’ємний звіт — окремо по кожній із наданих пропозицій. Все перебуває в роботі, і говорити про результат ще зарано. Звіт, відповідно до чинного законодавства, має бути оприлюднений. Окрім того, щодо майбутніх тарифів ще триває регуляторна процедура», — повідомили ТСН.ua у Департаменті економіки та інвестицій.

Дата публікації 22:00, 24.05.26 Кількість переглядів 29 Ціни на проїзд— х4! Ось куди насправді підуть ці гроші!

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