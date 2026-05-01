Підземні ходи, де є навіть техніка: десантники збудували секретне місто-лабіринт на передовій (відео)

Секретне укриття на передовій / © ТСН

Реклама

На східних околицях Слов’янська на Донеччині українські десантники звели одне з найбільших підземних укриттів на лінії фронту. Це ціле армійське містечко завдовжки майже пів кілометра, де воїни не лише живуть, а й переховують важку техніку. Масштаби підземелля вразили навіть закордонних гостей із країн НАТО.

Як влаштований побут глибоко під землею — бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Постійні атаки дронів

На цій ділянці фронту стоять воїни 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади ДШВ. Через велику насиченість неба ворожими безпілотниками «сіра зона» тут розширилася до 30 кілометрів. Аби безпечно працювати, десантники змушені закопуватися глибоко під землю.

Реклама

«Пророк», офіцер 81-ї ОАеМБр: «Зараз сіра зона до 30 км. Це по 15 км з нашої сторони та сторони ворога, а подекуди й більше. Наступальний потенціал ворога тут знищено, тепер вони намагаються просочуватися між нашими позиціями».

Інженерне диво: паркінг, кухня та спортзал

Укриття побудоване як складний лабіринт. Це зроблено навмисно: якщо ворожа ракета чи КАБ зруйнує одну частину тунелю, інша має вистояти. Глибина залягання коридорів коливається від 1,5 до 4 метрів.

Інфраструктура підземного містечка вражає:

Підземний паркінг: у тунелях вільно пересуваються пікапи та навіть великі вантажівки.

Професійна кухня: кухар Максим, який у цивільному житті працював у ресторані, допомагав проєктувати кухню так, щоб вона не поступалася професійній. Тут воїнів годують гарячими стравами, наприклад, сирним супом.

Комунікації: під землею проведено воду, каналізацію та облаштовано спальні місця.

Тренажерна зала: оскільки бійці можуть не виходити на поверхню тижнями, вони обладнали місце для занять спортом, щоб компенсувати «сидячу роботу» перед екранами моніторів.

Тренажерний зал / © ТСН

Скільки часу треба, щоб пройти тунель?

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко вирішила перевірити масштаб об'єкта, увімкнувши таймер. Щоб просто пройти коридором від одного входу до іншого в помірному темпі, знадобилося 2 хвилини 40 секунд. Бійці жартують, що в такому довгому коридорі можна навіть влаштовувати пробіжки.

Реклама

Поки тривала екскурсія підземним містом, на поверхні дрони десантників виявили та знищили ворожу гармату разом із вантажівкою з боєприпасами. Наші воїни вкотре довели: поки вони надійно захищені під землею, їхні «очі» в небі продовжують ефективно нищити окупантів.

Новини партнерів