Підземні пошуки: під час тренувань в Одеських катакомбах рятувальники та спелеологи виявили артефакт з позаминулого століття

Підземні пошуки: під час тренувань в Одеських катакомбах рятувальники та спелеологи виявили артефакт з позаминулого століття

Одна з груп пошуковців виявила у підземеллях дитячу іграшку-мавпочку.

В Одеській області відбулися перші навчання у катакомбах рятувальників ДСНС спільно зі спелеологами. У підземних лабіринтах розіграли одразу три позаштатні ситуації, пов’язані з пошуком людей. Рятувальна операція була максимально наближеною до реальної.

Про те, як відбуваються пошуки людей під землею, йдеться 4 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Зранку на околиці села Іллінка селяни бачать двох дітей. Вони йдуть в бік лісового масиву до берега лиману, а потім - зникають під землею. Вийти наверх не можуть, бо ліхтарі розряджаються. Їм потрібна термінова допомога. За такою легендою починається пошукова операція за участі півсотні рятувальників та спелеологів.

Як пояснив представник ГО “Клуб Пошук” Ігор Грек, для розшуку карту місцевості ділять на квадрати, кожен з яких прочісує окрема група. Крок за кроком рятувальниками проходять підземними коридорами, заглядаючи в найменші шпарини на кожному метрі, та звіряють маршрут пошуків з картою.

До пошуку під землею вперше залучають собак. Вони ще ніколи не шукали людей в таких умовах — стовідсоткова вологість та протяги швидко знищують запахи, але Стела бере слід. І зрештою знаходить "загублених" дітей.

Поки тривали пошуки, рятувальники отримали телефонне повідомлення — люди перебувають під землею поряд з сільським колодязем і їм потрібна допомога.

Відповідно до цієї легенди пошуковцям потрібно спуститися в підземелля за допомогою вертикального спорядження. Поряд з дорослими зниклих шукають і юні пошуковці. Підліткам вдалося виконати завдання - навіть вдвічі швидше від норми.

Третє завдання - розбір завалів. Начебто стався обвал породи і людям потрібна допомога. До слова, усі завдання на навчаннях були засновані на реальних подіях.

Як розповів заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області Микола Яловий, випадки зникнення людей в катакомбах трапляються щороку два-три рази. “Це групи організовані і неорганізовані, десь підлітки, десь люди не зовсім адекватні приходять, губляться”, - розповів він.

Не обійшлося під час тренувань і без приємних несподіванок. Під час пошукової операції одна з груп знайшла цікавий артефакт — дитячу іграшку-мавпочку. Цією кованою фігуркою діти гралися наприкінці 19 століття і, мабуть, також полюбляли спускатися в катакомби.

Новини України: в Одеській області надзвичайники разом зі спелеологами провели навчання в катакомбах

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