Підземні школи в Україні: в яких містах вони функціонують і як там відбувається навчання

У Запоріжжі почали будувати першу підземну школу. Її планують відкрити уже прийдешнього навчального року. Що це найкращий варіант для очного навчання біля фронту - продемонстрував Харків. Тут уже працює перша в країні підземна школа. Там уже вчилися учні і там НМТ складають випускники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентка ТСН Інни Боднар.

У Харкові в класі діти займаються, а через коридор - колії і ходить потяг метро. Це все метро-школа. Загалом, у Харкові планує іти біля 8 тисяч першокласників і щоби максимально всіх вивести офлайн - даткові класи планують організувати на додаткових станціях метро.

Діти у школі-метро

Очне навчання під землею - зорганізували вперше цього навчального року. Спочатку до класів у метро батьки ставились упереджено. У вересні туди пішло близько дев'ятисот учнів. То вже за пів року кількість школярів у метро-класах зросла ледь не втричі.

Повернути навчання і спілкування наживо в Харкові намагаються під землею. До класів у метро, додалася ціла підземна школа. Рити цю школу почали торік восени. За пів року - вже цієї весни тут розпочалися заняття. І не зупиняються - попри всі обстріли нагорі.

За період повномасштабної війни, близько шістдесяти відсотків харківських шкіл зазнали пошкоджень. Чотири - геть зруйновані.

Підземна школа у Харкові

Відео, як вибивали окупантів із рідної школи, демонтструють її учні. Це було на третій день повномасштабного вторгнення. Історична будівля, пам'ятка архітектури, спроєктована німецьким архітектором. Школа вистояла під час Другої світової війни. Німці - не зачепили. А російські окупанти - саме в школі вирішили укріпити свої позиції. Їм це не вдалося. На обвуглених стінах, гордо показують дівчата, збереглась Україна.

У 22-му Валерія була 11-класницею. Але замість випускного, в червоній сукні прийшла на руїни своєї школи. І її фото стало вірусним. Зі свого Харкова вона не виїжджала. Тепер - студентка місцевого університету Каразіна. Вчиться дистанційно. Корпус її економічного факультету - теж зруйнований.

Підземна школа

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