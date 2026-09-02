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Підземні школи, метро та антидронові коридори: як в Україні минув День знань в умовах війни (фото, відео)
Як в Україні минуло Перше вересня 2026 року: у підземних школах, метро, укриттях та з антидроновими коридорами.
У підземних школах та сховищах, із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційно — в українських школярів розпочався новий навчальний рік.
Подекуди діставатися на навчання дітям доведеться спеціальними антидроновими коридорами, а комусь — проводити у сховищах кілька годин поспіль.
Кореспонденти ТСН із різних регіонів України розкажуть, у якому саме форматі діти зустріли цей День знань.
Запоріжжя: гра замість лінійок та 20-та підземна школа
1 вересня у Запоріжжі розпочалося з лунання сигналу повітряної тривоги. Та навіть у підземних укриттях сьогодні панує справжнє свято: є і святкові букети, і перший дзвоник.
Усю школу разом зібрати неможливо — війна диктує свої суворі правила. Тож перший дзвоник лунає у кілька змін: одні класи вже святкують, інші лише готуються зайти до укриття. І звісно — жодних урочистих лінійок просто неба. Замість них у закладах освітяни пропонують учням інтерактивні ігри.
«Зараз буде свято для 1-х і 9-х класників, і у них проходитиме битва за перший дзвоник. Далі ми радо зустрінемо учнів 2-х, 3-х та 4-х класів. Вони шукатимуть перший дзвоник, бо він несподівано зникне!» — розповідає директорка запорізької гімназії №94 Вікторія Яковлєва.
У Запоріжжі вперше сіли за парти майже 3 тисячі першокласників. Загалом цього року в місті навчатимуться 35 тисяч школярів. Уроки проходитимуть у сховищах. Саме сьогодні тут відкрили вже 20-ту підземну школу, де діти зможуть вчитися повноцінно очно.
Харків: 10-та підземна школа та навчання у 3 зміни
У Харкові вже котрий рік поспіль Перше вересня святкують глибоко під землею. До нового навчального року в місті звели ще один безпечний простір — це вже 10-та підземна школа.
Тому, що доведеться щодня збиратися в реальну, а не онлайн-школу, радіють як першокласники, так і випускники.
«Я хочу саме в школі навчатися, мені це подобається!» — зізнається учениця 1-го класу Уляна Болдирєва.
«Ми дуже чекали на відкриття цього простору, щоб мати змогу навчатися очно. Ми випускники, нам потрібно якісно готуватися до НМТ», — додає учениця 11-го класу Стелла Суслікова.
«Сьогодні на це існує дуже шалений попит, величезна кількість дітей реально потребує очного навчання», — зазначає директор Харківського ліцею №24 Валерій Колесник.
Ця новозбудована підземна школа працюватиме у 3 зміни — тут навчатиметься близько тисячі дітей. Аби всі школярі Харкова могли навчатися за змішаною системою, місту необхідно звести ще щонайменше 10 підземних шкіл, а для повного переходу на офлайн-навчання — утричі більше.
«Сьогодні почали працювати 24 безпечні локації — це вже 10 справжніх підземних шкіл та 7 станцій метро. Потрібно будувати далі», — наголосив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Загалом цьогоріч у Харкові до першого класу пішло близько 5 тисяч дітей.
Дніпро та область: свято в укриттях та виклики прифронтового Нікополя
У Дніпрі кожна школа обирала власний формат святкування. В окремих закладах урочисті події для першого та девʼятого класів організували безпосередньо в укриттях під гаслом: «Це нас не зламає і не зламало! Все буде добре!».
У деяких школах першокласників вітали напередодні — 31 серпня. Аби уникнути небезпечного скупчення людей, кожен клас мав свій чітко визначений час, адже масові зібрання біля шкільних подвір’їв під суворою забороною.
Цього року 88% школярів у Дніпрі навчатимуться очно або у зручному змішаному форматі — це на 5% більше, ніж торік. Показник зріс передусім завдяки додатково обладнаним укриттям.
«Дуже чекав! Я думав про це все життя — побачити однокласників, спілкуватися, дружити!» — ділиться емоціями один із дніпровських першокласників.
«Ми дуже чекали, коли вже відкриється школа і діти зможуть навчатися офлайн. Бо це надзвичайно важливо — соціалізуватися», — додає мати школяра.
А от у прифронтових громадах Дніпропетровщини ситуація набагато важча. Зокрема, у Нікопольському районі 70% шкіл змушені пропонувати учням виключно дистанційне онлайн-навчання.
Одеса: лінійки у фоє та укриття для 90% шкіл
Для одеських школярів перший дзвоник сьогодні також лунав у приміщеннях — під надійним захистом укриттів. У школах міста цьогоріч повністю відмовилися від традиційних вуличних лінійок. Для першокласників та дев’ятикласників їх провели у фоє, актових залах або безпосередньо у бомбосховищах. Для решти учнів — у навчальних кабінетах.
«У нас велике укриття… Тому ми плануємо продовжувати навчання навіть у найскрутніші часи», — підкреслює директорка Одеського ліцею №82 Наталія Костікова.
Новий навчальний рік в Одесі розпочали близько 83 тисяч школярів. Із них понад 5,5 тисячі — першокласники. Ця цифра щороку зменшується: ще чотири роки тому до першого класу в Одесі йшли майже 11 тисяч дітей.
«Донька знає: щойно вона чує сигнал тривоги — вона відразу спускається в бомбосховище», — зазначає мати першокласниці Анастасія.
«Коли повітряна тривога — діти не йдуть до школи, вони сидять удома й чекають на відбій, а вже потім ідуть на уроки», — розповідає мати школярки Ганна.
В Одесі зі 120 шкіл 90 мають власні облаштовані укриття, ще 27 користуються захисними спорудами сусідніх установ. Дистанційно в місті працюють лише три заклади.
Сумщина: «зелені уроки», антидронові коридори та КАБи
1 вересня у школах Сумської області мало чим відрізняється від попередніх воєнних років. Нинішні 5-класники навіть не знають, що таке урочиста лінійка на шкільному подвір’ї. Її замінили так звані «зелені уроки», де кожен клас зустрічається після канікул на свіжому повітрі, або ж короткі зустрічі вчителів та учнів в укриттях.
З міркувань безпеки святкові заходи розподілили по різних днях для різних паралелей, і для багатьох сумських школярів вони відбулися ще в останні дні серпня.
Під час лунання чергової тривоги діти згуртовано заходять до укриття:
«Ми відчуваємо небезпеку, і ми відчуваємо ще й щастя — що ми живі-здорові йходимо до школи!».
«Хотілося б, щоб в один момент по гучномовцях усім сказали, що закінчилася війна, і все стало як раніше…».
Цього року Сумщина сильно потерпає від ударів ворожих КАБів, а по обласному центру полюють російські FPV-дрони. З деяких прикордонних районів учні дістаються навчальних закладів через спеціальні антидронові коридори.
Тож яким саме буде формат навчання — кожен заклад Сумщини вирішував окремо. У більшості шкіл запровадили змішану форму.
«Як дійти до школи та як доїхати до школи — оце для нас головний виклик цього року. Так, десь буде менша кількість очних днів, але все одно більшість закладів освіти проводять навчання у змішаному форматі. Тому що в нас 89% закладів освіти мають укриття», — повідомляє директорка Департаменту науки і освіти Сумської ОВА Вікторія Гробова.
Батьки сумських школярів зазначають:
«Звичайно, тривожно, коли ти їдеш у машині й знову лунає сигнал повітряної тривоги, а ти ведеш дитину на перший урок. Але ми хочемо очного навчання, бо діти повинні спілкуватися!».
Наразі в Сумській області облаштовано 13 підземних шкіл, ще 7 планують добудувати до кінця року. Водночас понад 50 шкіл регіону зруйновані або пошкоджені настільки, що їх доведеться відбудовувати з нуля.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СОННІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ ПЕРШАЧКИ! Перші дзвоники в УКРИТТЯХ по всій країні!