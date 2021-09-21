Підземний перехід у нікуди: у Києві ведеться небезпечне будівництво над лінією метро

Підземний перехід у нікуди: у Києві ведеться небезпечне будівництво над лінією метро

Понад півтори роки тому у столичному районі Осокорки з’явився будівельний паркан, який перегородив мешканцям прохід до метро.

Жителі столичного мікрорайону Осокорки скаржаться на загадкове будівництво, яке ведуть на клаптику землі посеред автомобільної розв’язки. Півтора року тому територію обнесли парканом, нібито, з метою заміни тепломереж. Огорожа перекрила людям прохід до станції метро, а на самій ділянці донедавна майже нічого не відбувалося. І от тепер - заворушилося. Будівництво ведеться просто над тунелем метро неглибокого залягання.

Про те, хто і що будує на Осокорках, йдеться 21 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Будівельний паркан просто в кільці автомобільної розв’язки на метро Осокорки з’явився у розпал жорсткого локдауну навесні 2020 року. Причиною земляних робіт в оголошенні було вказано заміну тепломереж, виконавець було зазначено підприємство “Київметробуд”, яке, з’ясувалося, не має жодного стосунку до Київського метополітену. Натомість використовує вкрай подібний логотип - зелену літеру "М".

Неозброєним оком видно - будівництво масштабне. Вже забили палі, укріплюють схил, копають котлован. І це все - над неглибоким тунелем метро.

Як зауважив заступник голови комісії з резонансних забудов КМДА Сергій Мельниченко, щоб перерахувати кількість порушень, не вистачить пальців. Мовляв, тут могли бути парковки, споруди, які можна легко демонтувати, але аж ніяк не стаціонарні будівлі.

Кияни пам’ятають, чим може закінчитися подібне будівництво. Усього за 200 метрів від теперішнього будівельного паркана у 2007 році між станціями Осокорки та Позняки почали споруджувати стоянку — у тунелі підземки з’явилася тріщина. Поїзди метро певний час не ходили, а для того, щоб знайти і залатати тріщину, довелося розрити величезний котлован і відкачувати воду.

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На будмайданчику відмовляються спілкуватися із журналістами, не дають пояснень і не показують дозвільних документів. Доводиться викликати на місце поліцію.

Тим часом вдається з’ясувати, що Київський метрополітен дозволу на це будівництво не надавав. Колишній бенефіціарний власник компанії-замовника “Бізнес Аргумент” Борис Дробот телефоном пояснює, що тут будується новий вихід з метро із торгово-офісним центром на три поверхи. Бізнесмен запевняє, що всі погодження будівництва було отримано.

У Міністерстві розвитку громад і територій, яке забезпечує формування державної політики у сфері архітектурного нагляду, дали письмову відповідь: будувати впритул до метро - не можна, але у цього відомства немає повноважень, щоб зупинити незаконну забудову. Це повинна зробити Державна інспекція архітектури та містобудування, яку лише тиждень тому створили на місці ліквідованої ДАБІ. У новому відомстві на запит ТСН наразі не відповіли.

Забудовник запевняє, що після завершення будівництва, яке планується через півтора роки, у місцевих мешканців знову буде прямий прохід до метро. Якщо до того часу, звісно, у підземці не станеться надзвичайної події.

Новини України: жителі столичних Осокорків скаржаться на загадкове будівництво на автомобільній розв'язці

Автор: Тимофій Кощей

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