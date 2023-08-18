“Піхота Червоної армії, дубль два”: експерт про мобілізацію в Росії

Ворог намагається відтягнути мобілізацію до того моменту, коли йому будуть вкрай необхідні ці сили. Росіяни були не готові до цього технічно — не могли оформити велику кількість мобілізованих та забезпечити їх найнеобхіднішим. Однак велика мобілізація в РФ буде.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Михайло Притула.

“Росіянам потрібно не більше двох тисяч — для тих потужностей, які у них є, цього достатньо. Мобілізація відбувається досить швидко. Всі повістки вже написані, вони вже навіть лежать в конвертах. Тобто їх взяли і розіслали або зробили це в електронному вигляді. У Росії механізм вже відточений”, — говорить експерт.

“Чому вони не мобілізують заздалегідь? Тому що мобілізованих треба годувати. А коли мова йде, наприклад, про 100 тисяч мобілізованих, то це сто тон їжі, щоденно їх потрібно десь брати. Тому вони намагаються відтягнути цей процес до того моменту, коли їм будуть вкрай необхідні ці сили. Вони їх там розміщують, кожен мобілізований має взяти з собою їжі на три дні і одразу на фронт. Тобто досить проста система”, — зазначив Михайло Притула.

Він вважає, що скоріш за все, росіяни будуть мобілізовувати населення в Криму: “Вони для того туди за різними державними програмами загнали до 800 тисяч “понаєхавших”. Тобто це десь 200 тисяч мобілізаційного ресурсу, який буде загнаний в траншеї, які вже накопали по узбережжю Криму”.

“Звісно ж, вони нікого випускати з Криму не будуть — по-перше, немає як, а по-друге, вони ж не будуть віддавати пороми, які потрібні для евакуації Аксьонова та рядових мешканців Криму. Не для того вони їх туди заманювали”, — зауважив експерт.

Він продовжив: “Найцікавіше те, що на в’їзді до Криму росіянам, які їхали туди відпочивати, роздавали флаєри. З одного боку було написано “Добро пожаловать в Крым”, а з іншого — реклама служби за контрактом в Криму. Наївних людей просто заманюють туди, щоб було ким наповнити ті траншеї. Це те, що відбувається зараз”.

Тому ворог готується до великої мобілізації, говорить Михайло Притула: “Я очікував цю велику мобілізацію ще в лютому цього року. Це було б логічно з їхнього боку. Але, певно, вони були не готові технічно до цього — тобто не могли ні бюрократично оформити велику кількість мобілізованих, ні забезпечити їх найнеобхіднішим. Тому очікуємо цю велику мобілізацію”.

“Будуть видавати речові мішки зразка 1878 року, автомат Калашникова і в убій. По-простому — піхота Червоної армії, дубль два”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, в Росії планують мобілізувати приблизно до 250 тис. людей, заявив ексголова Служби зовнішньої розвідки України та ексначальник ГУР генерал Валерій Кондратюк. Путін збирається воювати не до останнього патрона, а до останнього росіянина.

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