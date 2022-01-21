"Пік очікується тривалістю декілька тижнів": Світлана Гук про нову хвилю коронавірусу в Україні

Лікарка відзначила основні симптоми "Омікрону" - ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль у горлі.

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) заявили про початок нового спалаху коронавірусу в Україні, й цього разу, за словами Віктора Ляшка, хвиля захворюваності відрізнятиметься від попередніх. Утім, як свідчить досвід з попередніх хвиль, спалах зазвичай починається дещо раніше, ніж про це повідомляють офіційно.

Яка наразі ситуація в країні, чи захищає вакцинація від "Омікрону" та чого очікувати далі – у бліц-інтерв'ю ТСН.ua розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

Про заповненість лікарень

Що наразі відбувається, зокрема у Вашій лікарні? На якому ми етапі?

У лікарні наразі пацієнтів із COVID-19 мало. Це правда. Але пацієнтів, які звертаються по допомогу у телефонному режимі, стало значно більше.

Чи ефективна вакцинація проти "Омікрону"

Згідно з низкою світових досліджень, вакцинація проти "Омікрону" значно знизила свою ефективність. Чого чекати від нової хвилі в Україні? Чи значить це, що перехворіють усі чи більшість?

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Вакцинація не захищає ні від якого штаму. Вона виявилась неефективною в епідеміологічному сенсі, тобто не може вплинути на розповсюдження інфекції. Вона лише знижує ризики захворіти важко у найближчі три місяці після закінчення курсу з двох вакцин. Вакциновані люди (будь-якою кількістю доз) хворіть будь-яким штамом, але, за деяких обставин, хворіють легше.

Основні симптоми "Омікрону"

Як протікає новий штам коронавірусу "Омікрон"? Які основні симптоми? Чи дійсно він переноситься легше і буває, що минає без лихоманки? Чи викликає він дихальну недостатність і як часто?

Що мені кидається у вічі - ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль в горлі. Поки не бачила шлунково-кишкових розладів (у разі зараження "Омікроном" - ред.). Але, в цілому, симптоми можуть складати різну клінічну мозаїку.

Перебуваючи в осередку пандемії, будь-які прояви гострого респіраторного захворювання мають розглядатись, як симптоми пандемічної хвороби. Якщо не доведено обстеженням протилежне.

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Основні симптоми "Омікрону": ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль у горлі. Світлана Гук

Як вберегтися від коронавірусу

Які пацієнти перебувають у групі ризику щодо "Омікрону"? Як вберегтися?

Як і раніше у групі ризику перебувають пацієнти старше 60 років, які мають важкі супутні хронічні захворювання, люди з підвищеною масою тіла.

Вберегтися, як і в від інших штамів та взагалі вірусних інфекцій, можна наступним чином: не ходіть за можливості в місця скупчення людей, одягайте чисті маски, коли таки в них перебуваєте, вакцинуйтесь, якщо не хворіли. А головне - звертайтесь до лікаря щойно занедужали, коли є сенс призначити противірусну терапію і пройти захворювання в легкій формі. Не затягуйте до моменту можливих ускладнень.

Звертайтесь до лікаря щойно занедужали, коли є сенс призначити противірусну терапію і пройти захворювання в легкій формі. Світлана Гук

Скільки може тривати хвиля "Омікрону" в Україні? Чи стане вона останньою?

Хвиля - не знаю. Сам пік очікується тривалістю декілька тижнів. Звичайно, сподіваємося, що ця хвиля буде останньою. Життя покаже.

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Що вплинуло на поширення "Омікрону" - новорічні та різдвяні свята? Чи взагалі можна зупинити хвилю якимось заходами, чи вона все одно настане?

Вона настане. У нас немає шансів стати виключенням із світового досвіду. Зважаючи на досвід інших країн, ми багато що можемо прогнозувати. Тож, підвищення захворюваності ми вже бачимо. Ми вже на цій хвилі.

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Наразі кожен, аби вберегтися від інфікування коронавірусом, має робити розумні речі: уникати можливого контакту з потенційними хворими, носити правильно маски, звертатись до лікаря за перших симптомів, не нехтувати можливістю раннього лікування. Світлана Гук

Нагадаємо, керівник компанії-виробника вакцини Pfizer Альберт Бурла заявив, що нинішня хвиля захворюваності стане останньою, яка потребує обмежень. Водночас, він переконаний, що коронавірус циркулюватиме ще протягом багатьох років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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