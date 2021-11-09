Пільгове розмитнення "євроблях" завершується: що чекає на тих, хто не встигне до 11 листопада

Пільгове розмитнення "євроблях" завершується: що чекає на тих, хто не встигне до 11 листопада

За прогнозами юриста, понад пів мільйона таких автомобілів післязавтра залишаться нерозмитненими.

Уже 10 листопада спливає строк, коли автомобілі на іноземній реєстрації можна розмитнити за пільговими умовами. До цього влада кілька разів подовжувала терміни, коли це можна було б зробити дешевше. Але цього разу певні - потурань більше не буде, а на тих, хто й досі не встиг, чекають величезні штрафи.

Як на це реагують самі водії авто на "євробляхах" та чи були сьогодні черги на розмитнювання - 9 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, на митному термінал на Київщині від ранку можна було побачити вервечку легкових автомобілів на так званих "євробляхах".

"Останні дні кількість транспортних засобів, які оформляються в зоні діяльності київської митниці - 500 одиниць", - зазначає керівник митного посту "Південний" київської митниці Гліб Кобельков.

Своєю чергою юрист організації, яка останні роки опікувалася "євробляхами", каже: понад пів мільйона таких автомобілів післязавтра залишаться нерозмитненими.

"На митній території знаходилось 750 тисяч автомобілів. 60 тисяч розмитнилось. 690 тисяч не розмитнилось", - говорить адвокат "Авто Євро Сили" Іван Казарчук.

Для тих, хто не встигне за наступну добу або розмитнити авто, або повернути його до Європи - вже від післязавтра і розмитнення, і вивезення авто за кордон супроводжуватиметься чималим штрафом - у 170 тисяч гривень, кажуть на митниці.

Попередження для "євробляхерів": завтра спливає термін розмитнення іноземних авто за пільговими умовами

Після сплати цього штрафу, в громадянина є право вивезти транспорт за межі митної території України.

У громадській організації кажуть - розмитнити авто без штрафу ще зможуть до лютого військовослужбовці, які від травня перебували на фронті понад три місяці.

Тим часом парламенті кажуть - на можливі мітинги так званих "євробляхерів", які неодноразово створювали незручності в центрі столиці - вже не реагуватимуть.

"Мітингарі можуть виходити на вулицю, можуть не виходити, але якщо ми - влада, а ми з вами - влада у демократичній державі, то ми маємо ухвалювати рішення на користь більшості, а не на користь вуличної акції", - наголосив голова комітету з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Але й самі учасники руху заявляють - більше протестувати не збираються.

Нагадаємо:

Від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

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