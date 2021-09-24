Пільговий період: чому закон про олігархів введуть у дію аж через пів року

Олігархи мають шанс за цей час стати простими бізнесменами і тоді до них не буде жодних претензій.

Чи допоможе спеціальний закон зменшити вплив олігархів на політичне життя країни, та чому документ вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності, розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Про це він сказав 23 вересня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

"По суті, це є антимонопольним законом. Тому що він констатує, що у нас в країні є люди, які символізують злиття трьох напрямів: медіа, великого бізнесу і влади. І розподіл цих гілок, створення стимулів для того, щоб цей розподіл відбувся, — це і є цей закон. Він надає пільговий період — 6 місяців", — зазначив очільник Мін’юсту.

За цей час олігархи можуть добровільно позбутися критеріїв цього статусу, які передбачені законом.

"Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих 6 місяців, до них не буде жодних претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени. Як це трапилося в Штатах, де зараз імена олігархів початку ХХ століття згадують з повагою — вони вписалися в пам'ять як меценати. У українських олігархів є шанс зробити так само протягом шести місяців", — підсумував Малюська.

Міністр юстиції пояснив, у чому суть закону про деолігархізацію

Нагадаємо, що депутати ухвалили закон президента Зеленського про деолігархізацію. Він встановлює критерії, кого вважати олігархом та спрямований на обмеження їхнього впливу на політику. Перелік олігархів має скласти Рада нацбезпеки та оборони, очолювана президентом України.

Не підтримали так званий закон про олігархів нардепи від "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщини".

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