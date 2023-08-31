Пілот і жартівник з купою псевдонімів: що відомо про нового міністра оборони Британії Гранта Шеппса

Шеппс заявив, що для нього велика честь бути призначеним на цю посаду.

Грант Шеппс очолює Міністерство оборони Великої Британії після кількох місяців роботи на посаді міністра енергетики. Це вже п'ята посада Шеппса в уряді менш ніж за рік.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про нового міністра оборони Великої Британії.

Чому саме Грант Шеппс?

Ріші Сунак прагнув звести до мінімуму вплив необхідності заміни Бена Воллеса на посаді міністра оборони. Але прем'єр-міністр чітко вирішив, що призначення Шеппса варте дестабілізації, пов'язаної з необхідністю призначити нового міністра енергетики.

Чому? По-перше, Шеппс має багатий досвід. І не лише під час його турне урядовими відомствами протягом останнього року — він був старшим міністром з 2010 року, за п'ять років до того, як Сунак увійшов до парламенту.

Грант Шеппс / Associated Press

По-друге, він вже деякий час займається питанням війни в Україні, готуючи аналітичні записки з енергетичної безпеки.

Нарешті, він вважається одним з найбільш впевнених і здібних комунікаторів в уряді. З наближенням виборів ця навичка явно цінується прем'єр-міністром та його командою.

Освіта, сім’я і початок політичної кар’єри

Одружений батько трьох дітей Грант Шеппс і двоюрідний брат гітариста The Clash Міка Джонса народився 14 вересня 1968 року у Вотфорді. Він походить з родини британських євреїв і в підлітковому віці навіть працював у єврейській молодіжній організації BBYO.

Грант Шеппс з дружиною / Facebook

Шеппс любить жартувати, що його кваліфікація HND, отримана в тодішньому Манчестерському політехнічному університеті, розшифровується як “не маю наукового ступеня” (Have No Degree).

У підлітковому віці його взяв під своє крило місцевий депутат сер Родс Бойсон, який заохотив його зробити кар'єру в бізнесі перед тим, як піти в політику.

Шеппс продовжив вивчати бізнес і фінанси в Манчестерському політехнічному інституті, але, перебуваючи в США, ледь не втратив життя в автокатастрофі — у віці 20 років він майже тиждень перебував у комі.

Чоловік одужав, але трохи більше десяти років потому йому поставили діагноз — лімфома Ходжкіна. Після успішного лікування хіміотерапією він увійшов у ремісію і повністю одужав.

Шеппс став віце-головою Консервативної партії незабаром після того, як увійшов до парламенту як член парламенту від округу Велвін Хетфілд у Хартфордширі в 2005 році, і з тих пір він представляє цей округ.

“Міністр багатьох міністерств”

Він продовжував швидко просуватися по кар'єрних сходах у Вестмінстері і був призначений міністром житлово-комунального господарства у складі коаліційного уряду після загальних виборів 2010 року, працюючи з радником Кірсті Олсоппом з телепередачі “Location, Location, Location”.

Після цього Шеппс був головою Консервативної партії, хоча, за його словами, це була його найменш улюблена міністерська робота.

У 2012 році він зіткнувся з невдачею, коли його звинуватили в порушенні кодексу поведінки міністрів і членів парламенту, після того, як з'ясувалося, що він писав посібники з самодопомоги для веб-сайту, яким керував разом зі своєю дружиною Беліндою, використовуючи псевдонім “Майкл Грін”.

Пізніше Шеппс сказав, що “облажався” і визнав, що “більш ніж рішуче” заперечував, що продовжував свою роботу в якості експерта з веб-маркетингу під час перебування на посаді члена парламенту.

Згодом, у 2015 році, він був змушений піти у відставку з посади міністра міжнародного розвитку через звинувачення у бездіяльності щодо знущань у Консервативній партії під час його перебування на посаді співголови партії.

Проголосувавши за вихід з ЄС на референдумі 2016 року, Шеппс був серед тих депутатів від торі, які змирилися з виходом Великої Британії, а під час переговорів називав себе “поміркованим прихильником Брекзиту”.

Після чотирьох років перебування на лаві запасних при Терезі Мей він повернувся до кабінету міністрів у 2019 році, підтримавши успішну заявку Бориса Джонсона на лідерство в торі.

Шеппс отримав посаду міністра транспорту, за яку він — кваліфікований пілот — взявся із завзяттям.

Грант Шеппс / Associated Press

Під час перебування на цій посаді він розробив плани створення нового державного органу з нагляду за залізницями, об'єднавшись з ентузіастом залізничного транспорту і колишнім членом парламенту від партії торі Майклом Портілло, щоб сприяти проведенню конкурсу на вибір міста, яке стане приймаючою стороною.

Шеппс здобув репутацію надійного працівника ЗМІ, і його регулярно відправляли захищати уряд в ефірі під час кризових ситуацій, які часто траплялися під час перебування Джонсона на посаді.

Грант Шеппс був звільнений з кабінету міністрів Ліз Трасс після того, як підтримав її суперника Сунака на літньому конкурсі на посаду прем'єр-міністра.

Однак через шість тижнів йогоповернули на посаду міністра внутрішніх справ в останні дні прем'єрства Трасс.

Відомий своїми навичками моніторингу політичних заколотів, він також був відомий у Вестмінстері тим, що тримав у своєму телефоні електронну таблицю, яка містила сотні цитат депутатів від торі про їхні сумніви щодо Трасс на посаді прем'єр-міністра.

Так сталося, що Шеппс був міністром внутрішніх справ лише шість днів перед тим, як Трасс пішла у відставку.

Коли Сунак став прем'єр-міністром, Шеппса перевели на посаду бізнес-секретаря, і він з властивим йому ентузіазмом взявся за цю роботу.

Тепер на посаді міністра оборони він відповідатиме за Збройні сили Великої Британії, оборонне планування, стратегічне міжнародне партнерство і реакцію Великої Британії на війну в Україні.

Шеппс та Україна

Навесні 2022 року Грант Шеппс повідомляв, що прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців, які поїхали з країни через напад Росії. Тоді він наголосив, що Велика Британія “рішуче стоїть на боці народу України”.

Грант Шеппс як міністр енергетики наприкінці серпня відвідав Україну, опублікувавши 25 серпня відео візиту на своїй сторінці в Twitter. Він написав, що “цього тижня побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії”.

What I saw in Kyiv this week was a people resolute in their defiance against Putin’s tyranny and Russia’s aggression...



And a nation standing strong and powering ahead in spite of constant attacks pic.twitter.com/tB50EuciyJ — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 25, 2023

У своїй аналітичній записці з питань енергетики Шеппс працював над тим, щоб допомогти Україні зміцнити свою паливну безпеку на зимовий період, що, на його думку, допомогло б ізолювати Путіна.

Шеппс уже зробив першу важливу заяву як новий очільник оборонного відомства. Він запевнив, що Велика Британія й надалі надаватиме максимальну підтримку Україні у війні проти Росії.

I’m honoured to be appointed as Defence Secretary by @RishiSunak



I’d like to pay tribute to the enormous contribution Ben Wallace has made to UK defence & global security over the last 4 years https://t.co/CXWOaYnmUJ — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 31, 2023

Ляпи Гранта Шеппса

Фотошоп Бориса Джонсона

Напередодні запуску Virgin Orbit 9 січня Грант Шеппс схвильовано написав у Twitter про те, як “радий” уряд підтримати “ПЕРШИЙ в історії запуск супутника з європейської землі”.

Не було нічого дивного в тому, що бізнес-секретар вказав на новини про позитивний розвиток подій для британського бізнесу. Але несподіваним був вибір фотографії.

Шеппс використав зображення, на якому він зустрічається з генеральним директором Virgin Orbit Деном Гартом у космодромі Ньюквей. Фотографія датована 9 червня 2021 року напередодні саміту G7, який відбувся кількома днями пізніше в Корнуоллі.

Але на фото, яке опублікував Шеппс, не вистачало декого — Бориса Джонсона. Тодішній прем'єр-міністр був у центрі оригінальної фотографії в комбінезоні Virgin Orbit, але його зображення було вирізане.

Twitter

Оригінальна фотографія також була використана на урядових акаунтах у соціальних мережах. Після того, як на цей очевидний фотошоп було вказано, Шаппс видалив твіт зі свого акаунту.

Анонім відповів BBC News на запитання, чи відредагував міністр бізнесу зображення: “Грант не знав, що хтось відредагував фотографію. Він видалив твіт, як тільки на це вказали”.

“Загадкові” правки у Вікіпедії

У 2012 році, коли він був головою Консервативної партії, Шеппс зізнався, що редагував власну статтю у Вікіпедії за допомогою анонімних акаунтів.

Видання The Observer повідомило, що з цих акаунтів були видалені посилання на попередні ганебні політичні промахи, його бізнес-кар'єру та статки, отримані за допомогою комп'ютерів в офісі його виборчого округу. У 2015 році The Guardian також повідомили, що або сам Шаппс, або хтось із його близьких також використовував анонімний обліковий запис у Вікіпедії для редагування статей своїх політичних опонентів. Шеппс заперечував ці звинувачення.

Використання псевдонімів

В окремому інциденті 2015 року Шеппс був змушений визнати, що працював на другій роботі під псевдонімом Майкл Грін. Питання щодо особи Майкла Гріна виникали ще за кілька років до цього, що призвело до сюрреалістичного візиту до Шеппса політичного репортера Channel 4 Майкла Кріка.

Серед інших його псевдонімів: Корінн Стокхіт, доктор Д.Л. Річардс і Річард Уортон — хоча Шеппс наполягає на тому, що всі вони є реальними людьми. Всі вони були використані для написання відгуків про його бізнес-підприємство HowToCorp.

Шеппсу ще належить виконати велику роботу. Бен Воллес регулярно очолював рейтинг кабінету міністрів Консервативної партії і користувався повагою багатьох опозиційних депутатів. Його широкі військові знання стали причиною того, що Велика Британія змогла надати допомогу Україні на ранньому етапі.

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