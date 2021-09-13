Пілот, який постраждав в аварії літака в Житомирській області, не мав ліцензію на польоти

Пілот, який постраждав в аварії літака в Житомирській області, не мав ліцензію на польоти

З травмами ніг його доправили до лікарні.

Поліція розслідує обставини падіння літака на Житомирщині. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил повітряних польотів. Твердять пілот - не мав ліцензію.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Легкомоторний літак, який обробляв поле хімікатами, напередодні впав у селищі Кмитів - за триста метрів від сільських хат. Очевидці кажуть, він зачепився за дерево. Люди кинулися рятувати 50-річного пілота. З травмами ніг його доправили до лікарні.

За останніми даними, в чоловіка не було дозволу на польоти.

«Він різко зачепився за те дерево, шум такий. Ми підійшли, він уже був за літаком, відповз. Як він нам пояснив, що не хотів кропити по городам і зачепився, впав», - зазначає очевидиць Олександр.

Новини України: поліція з'ясовує причини падіння літака в Житомирській області

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