Пілоти групи "Адама" розповіли, як працюють на фронті FPV-дрони, та назвали свої потреби

Пілоти групи "Адама" спочатку нищили російську техніку на Київщині та Харківщині зі "Стугни". Згодом - опанували дрони-камікадзе та стримують наступ окупантів на Бахмутському й Лиманському напрямках.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Як воюють пілоти групи "Адама"

Пілоти групи "Адама" названі на честь Героя України і танкіста Євгена Межевікіна. За понад рік війни вони ще не показували своїх облич журналістам.

"Алігатор" FPV-дрон називає точною зброєю. Він захищає Україну на Лиманському напрямку - в Серебрянському лісі.

"Якщо ми працюємо по бліндажах – це термобаричні боєприпаси. Якщо це колона техніки – ми працюємо кумулятивними боєприпасами", - каже він.

"Алігатор"

Усе, що фіксує камера дрона, боєць бачить через спеціальні окуляри. Коли він помічає БМП окупантів, то наводить туди дрон і знищує ворожу техніку й загарбників.

Напарник "Алігатора" - пілот Олег - каже, що в Серебрянському лісі були жорсткі штурми окупантів, які можна було порівняти з тими, що відбувалися на Бахмутському напрямку. Тоді пілоти FPV-дронів знищували як живу силу, так і техніку росіян.

"FPV-дрон – сучасна українська зброя. Він робиться нашими конструкторами. До нього кріпиться боєприпас і він направду робить пекельне небо ворогам. Бо може доповнити і протитанкові засоби, і навіть артилерію", - зауважує кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Юлія Кирієнко

На фронті бракує пілотів

На початку повномасштабного вторгнення деякі з цих пілотів працювали зі "Стугною". Спочатку на Київщині, а потім під час контрнаступу на Харківщині. Боєць Володимир показує, як за пів години вони знищили ж 4 бронемашини росіян. Зараз бійці воюють FPV-дронами, адже тактика окупантів змінилася і вони більше не пруть колонами техніки.

Найвисокоточніша українська зброя: нею палять десятки одиниць ворожої техніки

Захисники України кажуть, що зараз їм бракує пілотів дронів. Один із новобранців - "Філ", який приєднався до ЗСУ зі студентської лави. Захисник каже, що мріє показати онукам, як він знищував техніку окупантів.

Філ

Нагадаємо, як у Дніпрі рятують поранених воїнів та що кажуть медики і захисники України.

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