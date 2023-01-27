Пінг-понг з Ватутіним: чому в Києві досі не прибрали пам’ятник радянському генералу

В Києві знову заговорили про демонтаж радянських пам’ятників – генералу Ватутіну та льотчику Чкалову. Про це повідомляють у Мінкультури. Але в Київраді зазначають, що це "чергова гра в пінг-понг пам’ятниками", але ніяк не конкретика по їх усуненню з публічного простору столиці.

Вчора стало відомо, що експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики рекомендує Київській адміністрації демонтувати та перенести пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який розміщений у Маріїнському парку, а також визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва. Також рекомендовано демонтувати пам’ятник Чкалову.

В Київраді пояснюють, що експертна комісія при Мінкультури – це дорадчий орган.

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"Я б це назвала пінг-понгом стосовно пам’ятника Ватутіну, який розпочався між Мінкультури та КМДА. Комісія рекомендувала не знімати з пам’ятника Ватутіну охоронний статус, оскільки автором є відомий скульптор Євген Вучетич, але рекомендує місту перенести його. Власне, в рішенні Київради так і зазначається - перенести в інше місце. По цьому питанню має бути ще рішення Мінкультури, але в цілому, навіть і без цього ніщо не заважає місту цей пам’ятник переносити. Для цього є спеціальна процедура. Потрібно лише, щоб Департамент охорони культурної спадщини КМДА надав проєкт перенесення. Але цей момент поставили на "стоп" у департаменті. І не лише по Ватутіну, а й по інших пам’ятниках, рішення про демонтаж яких було ухвалено ще 2015 року в рамках декомунізації – це і пам’ятник Таращанцям, і Щорсу та інші",- розповідає сайту ТСН.ua депутатка Київради Ксенія Семенова.

За словами депутатки, в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА чомусь нарікають, що розробити проєкт демонтажу - надто складно.

"У Департаменті вважають, що це дуже складно - немає коштів і персоналу. Тому наполягають, що Мінкультури має зняти з пам’ятника охоронний статус, мовляв, тоді зможуть зайнятисс його перенесенням. Ось такий пінг-понг. Ще раз: Департамент охорони культурної спадщини каже, що не може розробити проєкт демонтажу, хоча це питання в їхніх повноваженнях, а в Мінкультури не хочуть знімати з Ватутіна охоронний статус - робіть проєкт його перенесення. Таж приблизно історія і з пам’ятником Чкалову. Тим часом кияни не розуміють, чому ці радянські символи до цього часу знаходяться в публічному просторі столиці", - пояснює нам Ксенія Семенова.

Вона додає, що насправді ні з Ватутіна, ні з Чкалова охоронний статус не знято, а йде якесь умисне затягування питання щодо демонтажу обох пам’ятників тоталітаризму.

А у депутата Київради Дмитра Білоцерковця трохи інша думка. На своїй сторінці в соціальній мережі він повідомив, що в Києві буде демонтовано пам’ятник Чкалову. Але водночас профільна експертна комісія при Мінкульті робить усе, щоб біля Верховної Ради залишився пам’ятник Ватутіну.

"У Міністерстві культури та інформаційної політики відбулося довгоочікуване засідання експертної комісії, на якій розглянули подання київської міської влади щодо зняття статусу об’єктів культурної спадщини з пам’ятників Ватутіну та Чкалову, що дасть змогу їх демонтувати. З Чкаловим історія простіша, бо комісія рекомендувала зняти статус, що відкриває шлях до демонтажу. Планується найближчим часом. А от пам’ятник Ватутіну вони рекомендували включити як пам’ятку монументального мистецтва, що ускладнить та затягне процес демонтажу. Таке враження, що комісія при Міністерстві робить все, щоб у центрі Києва залишився пам’ятник Ватутіну", - пише Дмитро Білоцерковець.

В коментарях дописувачі зазначають, що під пам’ятником розташована могила Ватутіна, яку необхідно перепоховати, наприклад, на військовому Лук’янівському цвинтарі. Білоцерковець зауважує, що питання з Ватутіним не в похованні, а лише в пам'ятнику.

Депутат звертається до міністра культури України і просить втрутитися в ситуацію, "бо буде лихо".

"Очікуємо від Міністерства наказу, після чого Київ прибере ці об’єкти з публічного простору. Наступні Пушкін і Щорс, щодо демонтажу яких зелене світло має дати також Мінкульт", - зазначає депутат Київради.

Нагадаємо, раніше в Києві пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну кардинально змінив свій зовнішній вигляд. На бронзовий пам’ятник, який розташований на проспекті Перемоги, невідомі активісти одягли целофановий пакет і прикріпили листок із портретом українського письменника Михайла Коцюбинського, таким чином натякаючи, кому тут краще встановити пам’ятник.

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