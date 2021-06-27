Пірати під триколором: що насправді сталося на облавку британського Defender і чого чекати далі

Пірати під триколором: що насправді сталося на облавку британського Defender і чого чекати далі

На думку журналістів, політиків та військових експертів, усі пазли складаються в одну - дуже тривожну картину.

Чи не вся планета завмерла цього тижня, почувши бравурний звіт росіян: стріляли в бік есмінця Великої Британії - і навіть кидали бомби. Завмерла - бо за правилами НАТО, напад на одного з його членів - означає негайну відповідь усього Альянсу. Чим може обернутися зіткнення клубу одних ядерних держав з іншою? Фантазія встигла розгулятися, поки не почули реакцію Лондона. Відповідь - вразила. Ніякого обстрілу - не було. Але журналісти, які були на борту есмінця, стверджують: чули постріли російських гармат.

Про те, що сталося насправді і чого чекати далі - 27 червня йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Такий вигляд має російська агресія в Чорному морі. Росіяни ігнорують морські закони - підходять упритул до британського есмінця.

Це "Аметист", сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ Росії. Світ досі пам'ятає, як його брат-близнюк таранив український буксир у листопаді 2018 року.

Пірати під триколором і цього разу не жартують. Команда британського Defender чує постріли. Звідки ведуть вогонь, визначити неможливо. Але на борту Defender лунає команда повної бойової готовності. Британські моряки всерйоз готуються до бою та вдягають спеціальні балаклави, які мають захистити обличчя в разі пожежі на суднІ. Попри раптову загрозу, командир має спокійний та впевнений вигляд.

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"Ми розгорнулися тут для підтримки міжнародного порядку, глобального миру та безпеки. Королівський Флот та Британія завжди будуть закликати до цього країни, які порушують міжнародне право. Це наша місія", - зазначив командир HMS Defender Вінс Оуен.

Тим часом два десятки російських літаків нарізають кола над його кораблем. Бомбардувальники Су-24 ледь не чіпляють антени на верхній палубі "британця".

Росіяни починають інформаційну атаку - хизуються на весь світ, що, начебто, скинули чотири бомби із Су-24, аби змусити британців змінити курс. Але на Defender жодної паніки. Есмінець не звертає з курсу і проходить неподалік Севастополя, що викликає в Москві шалений політичний крик.

Пристрасний спіч російського ведучого - пропагандистська маячня для внутрішнього користування. Для решти світу - море навколо Криму - територіальні води України. Тим часом російське зовнішньополітичне відомство викликає посла Британії, а їхнє міністерство оборони - військового аташе Об’єднаного Королівства. Плутаючи наголоси, окупанти починають лякати країну-члена НАТО ракетною зброєю.

На борту Defender свої ракети знайдуться. Причому, набагато досконаліші, ніж російські. А тил британцям у Чорному морі прикриває флагман королівського флоту - авіаносець Queen Elizabeth. З її облавка найсучасніші винищувачі F-35 можуть за пів години дістатися Кримського узбережжя. Та головне, що рейд британців ледь не вперше змусив визнати весь цивілізований світ - порушник тут - Москва. НАТОвський есмінець в українських водах перебуває законно, а російські кораблі - ні. Тож прем’єр Британії демонстративно їде на військову базу і, всміхаючись, каже своїм солдатам: "Так тримати!"

Ми не визнаємо російської анексії Криму. Вона - незаконна. Це українські територіальні води. І цілковито правильно було зробити те, що ми зробити", - зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Цікаво, що напередодні піратської витівки Росії, в Одесі українські та британські спецпризначенці змоделювали ситуацію захоплення Defender. Крім того, на його борту підписали документ, який має шанс цілковито змінити розклад сил в Азові та в Чорному морі. Меморандум із Великою Британією про спільне будівництво кораблів та військово-морських баз.

"Ми бачимо цілу маніфестацію заяв Британії з намірами допомогти Україні. Британія бере на себе відповідальність за підтримку України, за підготовку та модернізацію, за військово-морський компонент. І це лише частина значно більшої картини", - зазначив колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес.

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Своїм проходом біля Севастополя Defender переконливо довів - світ не визнає намальовані Росією кордони.

"Маршрут біля Криму - це міжнародно визнаний маршрут. І ми зробили все, щоби наші дії не були провокативними", - підкреслив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Головний британський дипломат не хотів дратувати Росію і був проти таких планів військових. Утім, командир Вінс Оуен вже отримав інструкції з Лондона. А його команда пречудово розуміла, як будуть діяти росіяни.

"Їхня реакція буде, радше, войовничою, тільки-но ми увІйдем у води, які вони вважають своїми", - сказав старший офіцер HMS Defender Бен Доррінгтон.

Імовірно, якраз для того, щоби правду про російську агресію побачив увесь світ, до складу команди долучили знімальну групу каналу ВВС. Попри те, що Defender не звернув із курсу, російське телебачення переконало електорат Путіна, що Чорноморський флот звитяжно відігнав "британця" від "скрєпного" Севастополя.

Є тільки один спосіб не дати Кремлю відчути себе переможцем - продовжувати походи тим самим маршрутом - і обов’язково з журналістами на облавку. Так вважає колишній командувач сил США в Європі.

"Я думаю, Росія зупиниться тільки тоді, коли її зупинять. І я передбачаю, що американський флот, британський флот, інші кораблі продовжать діяти так, щоби змусити визнати - Чорне море - це не російське озеро", - зазначив Ходжес.

Наразі Росія вже не приховує свого способу взаємодії з цивілізованим світом.

"Усі бояться бути з Росією в прямій війні", - зазначає пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузе.

Досі це спрацьовувало, розв'язуючи агресору руки. Але похід Defender під уважним поглядом журналістів цілком змінив ситуацію.

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