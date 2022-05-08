Пірна - головна таємниця нацизму: чим живе місто, де німці створили першу газову камеру та вчилися вбивати на своїх

Пірна - головна таємниця нацизму: чим живе місто, де німці створили першу газову камеру та вчилися вбивати на своїх

200 років тому у Пірні був справжній центр гуманізму - Зоненштайн став першою у Європі лікарнею для душевнохворих – з винятковою репутацією. Але не минуло і сторіччя, як Зоненштайн став найстрашнішим місцем у Європі, де було 13 720 вбитих – молодшому був лише рік.

Німецьке місто Пірна зберігає пам’ять про ті часи, коли, готуючись до масових убивств Другої Світової, німці тренувалися на своїх. У Пірні в лікарні для душевно-хворих створили першу газову камеру і досліджували, як вона працює. Щодня у цих нелюдських дослідах гинули десятки людей.

Про те, як німці знайшли у собі сили визнати найчорніші сторінки історії і що розповідають про Пірну сучасникам - йдеться 8 травня у сюжеті ТСН.

Пірна - місто, яке здається ляльковим. Укриті червоними дахами будиночки, берегом Ельби гуляють гуси, бруківка під ногами рясніє різнобарвними хрестиками, що ведуть до головної історії. Де б ти не був у Пірні – ти завжди бачиш Зоненштайн – хоча б шматок шпилю чи даху – зведена на найвищому схилі – будівля ніби домінує над містом.

200 років тому тут був справжній центр гуманізму - Зоненштайн став першою у Європі лікарнею для душевнохворих – з винятковою репутацією. Але не минуло і сторіччя, як Зоненштайн став найстрашнішим місцем у Європі, де було 13 720 вбитих – молодшому був лише рік.

Вони дивляться з плакатів у так званій кімнаті очікування – ті, кого нацисти визнали не вартим життя. Групами по тридцятеро людей їх роздягнених – старих і маленьких - заводили ніби у душову кімнату – насправді ж – у газову камеру - першу серед збудованих нацистами. Пізніше випробувана «на своїх» фабрика смерті з’явиться у кожному концтаборі.

Люди помирали у муках та тісняві. Через двері за ними спостерігали так звані лікарі. Вони ж вигадували причини смерті, котрі повідомляли родичам – із запізненням, бо у проміжок часу, коли люди вже були мертві, але офіційно вони ще лишалися живими, родичі продовжували платити гроші за утримання пацієнтів – це була офіційна інституція і лікування тут коштувало чимало.

Кімнату для тіл і фундамент гігантської печі крематорію у Зоненштайні відновили вже після падіння берлінської стіни. У 41-му, після двох років масових убивств, нацисти замаскували сліди злочинів, а після війни, коли східна частина Німеччини відійшла СРСР, їх ніхто і не шукав.

Головна увага в НДР приділялася комуністичному спротиву націоналсоціалізму, тоді як жертви націоналсоціалізму просто не згадувалися – їх забували.

Німці, які вбивали німців, або ж дезінфектори були членами СС, але нянечки – це були звичайні нянечки з Саксонських лікарень, ті самі, що піклувалися про цих же пацієнтів, а потім їх і вбивали.

Є конкретні приклади. Так, дві санітарки з Пірни опинились на лаві підсудних у Дрездені. Процес тривав у 1947 році. Але тих, хто знав і мовчав, було значно більше.

"Аби позбутися праху, його просто викидали зі схилу – на початку сторіччя сюди скидали сміття.

"Ми знаємо, що люди про це знали – але ми не знайшли жодної реакції – ані листів до мера, ані протестів – нічого", - розповідає науковий консультант Меморіалу Пірна-Зонненштайн Хаген Марквардт.

Про те, що відбувалося на горі, у Пірні тепер говорять постійно.

Спогади мешканця Пірни Роналда Вебера про війну – ще зовсім дитячі.

"Я пам’ятаю, як мене маленького тато посадив на коня радянського офіцера. І той сказав, що війна – це мерзота. І Гітлер мерзотник, і Сталін мерзотник. Батька тоді дуже здивувало, що російський офіцер так говорить про свого командувача. Думаю, багато росіян зараз так само думають про Путіна", - говорить чоловік.

Євген Уріх - блогер, історик – у Німеччині вже 15 років. Автор фільму про Пірну стверджує, німці - вилікувались. Але нацизм нагадує не кір, а COVID-19 – вакцинація має бути регулярною.

"Німецький приклад – вся ця націонал-соціалістична історія жахів довела всьому світу, що зло не таке – що воно звичайне банальне – що це звичайні люди – добрі люди, але на роботі вони служать системі, яка вбиває людей. Тут найбільше цього сталося, на жаль – але в Німеччині дуже багато таких пам'яток. Перехворівши на ці жахіття, німці продовжують щепитися", - говорить він.

Тим часом хрестики, яких у місті рівно 13 720, постійно поновлюють. Місто живе – а разом із ним – пам’ять про те, чому не місце в Європі.

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