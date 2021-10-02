Пірнути у воду, видертися на гору з вантажем, здолати багнюку: у Києві стартував забіг із перешкодами

Пірнути у воду, видертися на гору з вантажем, здолати багнюку: у Києві стартував забіг із перешкодами

У "Спартан Рейсі" взяли участь до тисячі учасників.

У Києві стартував міжнародний забіг із перешкодами "Спартан Рейс". Пірнути у воду, видертися на гору з вантажем, здолати багнюку - і все це в самому центрі столиці.

Про це 2 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зазвичай захід проводять на відкритій місцевості: в лісі або ж у полі. Та тепер - перепони облаштували просто в середмісті. Маршрут - від столичної Арки дружби народів на Труханів острів і назад. 5 або 10 кілометрів - на вибір.

На дистанції на відчайдухів чекали високі бар’єри, рівчак із холодною водою, канатна дорога. А ще - круті сходи, куди учасники на собі тягнули мішки з піском. І все це - за власний кошт, за участь у змаганнях кожен заплатив по півтори тисячі гривень.

Охочих випробувати себе, кажуть організатори, зібралося щонайменше тисяча. Серед них як аматори, так і професійні бігуни з усього світу.

Це вже 42-й "Спартан Рейс", а в Україні його проводять удруге.

Новини України: у Києві стартував міжнародний забіг із перешкодами - «Спартан Рейс»

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