Пірси, причали і льодорізи: на ремонт мосту Метро у Києві витратять 2 мільярди

Початок виконання робіт розпочнеться після завершення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем торгів.

Незважаючи на війну, у Києві планують розпочати роботи з реставрації мосту Метро. Комунальна корпорація "Київавтодор" виступила замовником робіт по об’єкту: "Реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через річку Дніпро (протиаварійні роботи)".

Вже оголошений тендер на веб-порталі "Prozorro", а вартість запланованих робіт вражає – понад 2 мільярди гривень.

Міст Метро у Києві

Йдеться про будівництво додаткових опор для мосту Метро. Тобто, в аварійних місцях, він буде підпертий новими "костилями", які одночасно служитимуть риштуванням для проведення ремонту зношених конструкцій під переправою, де вже обвалилися шматки бетону або оголилася арматура.

Варто зазначити, що міст Метро експлуатується з 1965 року. Це – перша у світі арочна споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках. Його загальна довжина 683 метри, ширина 28 метрів, а довжина найдовшого прольоту становить 60 метрів.

Спершу – протиаварійні роботи

В КМДА нам розповіли, що вже оголошено відкриті торги на закупівлю будівельних робіт, очікувана вартість яких складає – 2 009 825, 454 тис. грн.

У мерії уточнюють, що наразі йдеться лише про протиаварійні роботи на переправі – реставрація наступний етап.

"Протиаварійні роботи є одним із етапів робіт, які входить до складу робіт з реставрації мосту Метро. Після виконання протиаварійних робіт розпочнеться виконання робіт з реставрації, а саме розробка проектнокошторисної документації на реставрацію з подальшим виконання будівельних робіт на об’єкті", - пояснює у відповіді на запит ТСН.ua Валентин Кульбако, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Він додає, що у рамках протиаварійних робіт буде виконано встановлення тимчасових металевих підтримуючих конструкцій в аварійних прогонах мосту Метро.

На що потратять 2 мільярди?

Задля можливості реалізації таких робіт передбачено виконати:

влаштування будівельних майданчиків для збірки металевих конструкцій, розміщення техніки та механізмів;

влаштування викаточних пірсів та причалів для плавзасобів;

виконання робіт з віброзанурення паль з встановленням на них оголовків;

виготовлення металевих ферм на стапелі;

транспортування металевих ферм на плавзасобах до місця їх влаштування;

влаштування металевих ферм на оголовки паль під аварійними прогонами (з використанням домкратів);

влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу.

Міст Метро у Києві / Фото: УНІАН

Коли стартує ремонт?

Експерти кажуть, що через складну ситуацію з мостами у Києві, ремонтні роботи на мосту Метро можуть розпочатися лише після того, як відкриють повноцінний рух автотранспорту на Подільському мостовому переході. А станеться це не раніше кінця серпня.

Але як зазначає Валентин Кульбако, роботи можуть розпочати одразу після проведення тендеру.

"Орієнтовний початок виконання робіт за об’єктом (міст Метро), після завершення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем торгів – друга половина червня поточного року", - зазначає посадовець.

Рух транспорту обіцяють не перекривати

Він додає, що під час виконання робіт рух транспортних засобів та поїздів метрополітену не закриватиметься, споруда функціонуватиме в штатному режимі.

"Тривалість протиаварійних робіт складає – 24 місяці. Протиаварійні роботи з влаштуванням підтримуючих конструкцій під аварійними прогонами мосту заплановано виконувати в межах автомобільної частини мосту", - підсумовує Валентин Кульбако.

Тобто ремонт мосту не вплине на рух поїздів метрополітену.

Раніше ТСН.ua розповідав, що міст Метро посадять на додаткові опори: що відбувається з аварійними переправами Києва.

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