Пішла, бо думала, що нікому не потрібна: через 21 рік блукань матір п’яти дітей повертається додому

Пішла, бо думала, що нікому не потрібна: через 21 рік блукань матір п’яти дітей повертається додому

Весь цей час діти шукали свою матір.

Довгий шлях додому. Жінка, яку діти знайшли через 21 рік, сьогодні повертається в рідний дім. ТСН розповідала неймовірну історію безпритульної, якій одеські волонтери допомагали відновити документи. Тоді з'ясувалося - у жінки є житло на Полтавщині та п'ятеро дітей. І два десятиліття вони шукали матір. Про возз'єднання родини, йдеться 24 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Вона обіймається з сусідками по кімнаті. На прощання. Через понад 20 років поневірянь нарешті їде додому. Повезуть її донька із зятем.

"Я повертаюсь додому і цим все сказано", - каже багатодітна мати Тетяна Присяжна.

"Ну ось нарешті вже пора додому. Які емоції - маму забираємо додому", - каже донька Яна Присяжна.

Ось такою її запам'ятали 5 дітей. Їх вона покинула і пішла з дому світ за очі. Найменшій її доньці тоді було лише 16. Як увесь цей час жили її діти зараз жінки воліють не згадувати. Кажуть єдине - було тяжко усім.

"У нас мама знала все. Мама вирішувала всі питання, була опорою, надією, нашим поводирем", - каже донька Яна Присяжна.

"Я думала, що їм не потрібна, бо мене не шукали. Замкнулась у собі", - каже багатодітна мати Тетяна Присяжна.

Але вони шукали, каже Яна. Зверталися до поліції, журналістів та навіть екстрасенсів.

"Ніколи не говорила, що мати померла, бо це неправда. Я казала, що її нема", - донька Яна Присяжна.

Новини України: жінка, яку діти знайшли через 21 рік, повертається в рідний дім

Увесь цей час мати жила в Одесі - поневірялася і жебракувала. Ці кадри торік відзняли волонтери біля фонтану залізничного вокзалу. На безкоштовні обіди для безхатьків прийшла і Тетяна. Згодом жінку з вулиці забрали у притулок. Почали відновлювати їй документи. На запит в рідне село відповіла донька. А невдовзі - зустрілася з матір'ю.

Аби звикнутися з думкою, що родина відновилася і дітям, і матері дали два тижні. Вони вирішили - зможуть знову жити разом. Дякують волонтерам, без яких це було б не можливо.

За десять років, відколи діє волонтерський центр тут допомогли з їжею, лікуванням та відновленням документів сотням безпритульних. А після історії з Тетяною - у них шквал повідомлень.

"Більше пів тисячі людей не лише з різних регіонів, а й з різних країн з надією, що можливо ми побачимо їхніх родичів, можливо вони звернуться до нас за допомогою. Якщо навіть одна людина знайде своїх рідних, то для нас це велика перемога", - каже голова громадської організації "Нове життя" Федір Герасімов.

Тетяна Присяжна поїхала на Полтавщину. Окрім 5 дітей її чекають, троє онуків і навіть маленька правнучка.

Нагадаємо, що у Ковелі Волинської області жінка через суд два роки доводила, що жива. Родичі помилково визнали її мертвою і поховали.

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