"Пішла розмова": Кулеба розповів, чому затягнулася зустріч Зеленського з Байденом

За словами Кулеби, зі США Україна приїхала сильнішою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився враженнями від візиту до США та розповів, чому затягнулася зустріч Зеленського з Байденом.

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Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1" 7 вересня.

За словами Кулеби, зі США Україна приїхала сильнішою.

"Все було дуже добре. Я задоволений від візиту. Дуже довго тривала підготовка, але в принципі ми досягли того, чого хотіли. З цього візиту і Україна приїхала сильнішою, і українсько-американські відносини стали сильнішими", - зазначив очільник МЗС.

На запитання: "Чому затягнулася зустріч між Зеленським і Байденом", Кулеба відповів: "Пішла розмова. Хоча алкоголю і не було на столі, але розмова пішла дуже добре. Було про що поговорити і це були виключно питання безпеки. Важливо, що Байден не намагався якось формально відповісти на наші запитання, на наші ідеї. Деякі ми озвучили нові ідеї - про те, що можуть спільно з нами зробити США. Одразу почалася рефлексія обговорення".

Міністр закордонних справ додав, що розмова між президентами Україна та США була розмовою людей, які одне у одного викликають повагу.

Нагадаємо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Тривала вона понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.

Дмитро Кулеба про зустріч Зеленського і Байдена та українсько-білоруські відносини

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