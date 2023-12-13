Пішла жара: скандал із закриттям метро в Києві отримав продовження – що ще трапилося

Поліція 13 грудня прийшла розбиратися в КМДА. Обшуки також проводять в “Метробуді” та “Київському метрополітені”. Правоохоронці шукають винних у транспортному колапсі в столиці - від 8 грудня у Києві не функціонує майже половина синьої гілки метро - потяги досі не ходять від "Деміївської" до "Теремків". У міський же владі неохоче визнають - проблеми є й з іншими станціями. Що з’ясували поліцейські, хто відповідальний за колапс і закриття станцій метро та чому проблема так довго замовчувалась - в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

Обшуки по “справі метро”

Зранку 13 грудня до структурних підрозділів КМДА та на підприємства "Метробуд" та "Київський метрополітен" завітали правоохоронці. Мета поліцейських - якнайшвидше знайти винних у службовій недбалості. Схоже, саме через неї і сталася “аварія” на синій лінії метро.



"Поліція Києва проводить обшуки в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА. Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України). Слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену", - повідомили в МВС України.

Попередні висновки прокуратури

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Напередодні Київська прокуратура уже побувала в тунелях метро. Разом із відповідними фахівцями там оглянули та заміряли тріщини. Працюють і геодезисти - вони мають ретельно дослідити причини підтоплення київської підземки. Нагадаю, синя гілка пересікає пойму річки Либідь, тож будувати метро там мали з урахуванням усіх загроз.



Так, 12 грудня 2023 року за участі спеціалістів судово-експертної установи правоохоронці провели огляд перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" КП "Київський метрополітен".

За результатами огляду експертами здійснені відповідні обміри тріщин у тунельних спорудах та склепінь, тощо.

Також експертами констатовано необхідність детального аналізу проектної, будівельної, виконавчої та іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води та ґрунту.

Це далеко не всі проблеми

Але проблеми на цьому не закінчуються. В інтерв’ю виданню NV директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор мимохідь, але ж таки зізнався: у Києві є й інші проблемні ділянки метро.



"Чи є такі в нас проблемні ділянки? Є в нас різні ділянки, десь водичка просочується. Є ділянки, які планово ми вже напрацьовуємо проєктні роботи над тим, щоб це ліквідовувати зовні. Може, є проблема на лінії, яка йде на Оболонь, там є певна ділянка", - каже директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Чому мовчали про проблему

Нічого більше Кандибор не уточнив. Але зазначив, що перші проблеми на цій ділянці зафіксували ще у 2011-му. Тоді власне і здали ці станції. Наразі ж, запевняє він, метро у Києві працює штатно, а ситуація, що виникла на ділянці "Деміївська" – "Теремки", не є надзвичайною.

"Надзвичайної ситуації не відбулося. У нас була лише загроза. Багато правоохоронців казали, що заявили на розслідування. Я думаю, що вони будуть залучати певних експертів, які зроблять свої висновки. З нашого боку, ми вже висновки мали від Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Він зробив попередні висновки щодо кріплення тунелю зсередини, щоб не відбулося руйнування. Ми зараз проводимо певні консультації з багатьма іншими ліцензованими структурами, які можуть нам дати об'єктивний проєкт, об'єктивний інженерний висновок, що робити ззовні", - повідомив Кандибор.

Полагодити метро обіцяють за пів року. Водночас дістатися від центру до станції "Теремки" підземкою уже можна. 13 грудня потяги тут почали ходити “човниковим методом”, тобто потяги ходитимуть з великим інтервалом - приблизно кожні 13 - 17 хвилин, залежно від напрямку. У посиленому режимі працює наземний транспорт, який має дублювати метро.



На жаль, експерти уже кажуть, що замінити метро у Києві повністю не вийде. А “тягнучок” та “заторів” стане в рази більше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Пішла жара! Скандал із закриттям метро в Києві отримав продовження! Що ще трапилося?".

Нагадаємо, від 8 грудня в столиці України припинила працювати частина станцій синьої гілки метро — від “Либідської” до “Теремків”. У метрополітені розгерметизувався тунель. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про підтоплення метро Києва.

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