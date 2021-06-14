Пішли на рибалку та зникли: у Тернопільській області знайшли мертвими двох 16-річних хлопців

Хлопців шукали майже три дні та знайшли мертвими.

У Тернопільській області знайшли мертвими двох 16-річних хлопців, котрі 11 червня пішли на рибалку та зникли. Вони плавали човном на Дністрі.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомив речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.

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Хлопці в селі Устечко Чортківського району Тернопільської області вночі пішли на рибалку. 11 червня о 3:00 вони перестали відповідати на телефонні дзвінки. Пошуки підлітків тривали три дні, їх розшукували рятувальники, поліція та місцеві жителі. 13 червня рятувальники знайшли тіло 16-річного Ігоря, а в понеділок, 14 червня, - його друга Петра.

"Тіло другого хлопця знайшли буквально щойно, його піднімають із води. За цим фактом відкрите провадження. Поліція встановлює причини трагедії", - повідомив Сергій Крета.

Нагадаємо, у Польщі під час риболовлі на озері безслідно зникли двоє українців.

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