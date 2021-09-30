Пішли за опеньками й заблукали в хащах: у Вінницькій області патрульні 2 години виводили з лісу грибників

Пішли за опеньками й заблукали в хащах: у Вінницькій області патрульні 2 години виводили з лісу грибників

Люди відійшли на десять кілометрів від машини і потрапили в саму гущавину.

На Вінниччині патрульні врятували п’ятьох грибників, які надто далеко зайшли у ліс і вже не могли самотужки звідти вийти. Двоє чоловіків та троє жінок залишили автівку на галявині і так захопилися грибами, що втратили стежину.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 30 вересня.

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Коли почало сутеніти - зателефонували у поліцію й попросили допомоги. Патрульні знайшли машину грибників і, тримаючи з ними телефонний зв'язок, почали пошуки, увімкнувши гучномовець та сирену.

На слід компанії вийшли за дві години - грибники пішли на звуки поліційного авто. З’ясувалося, що від своєї машини люди відійшли на десять кілометрів і потрапили в саму гущавину, яку місцеві називають "темним лісом".

Люди відбулися переляком та добряче замерзли. Але до того встигли назбирати кілька відер лисичок та опеньок.

"Проїхали скільки змогли, далі пішки. Почали кричать. Потім вони почули звук, ми увімкнули сирену і намагалися їх виводити за звуковом. Близько двох годин ми намагались їх вивести з лісу. Люди були злякані, здивовані, що ми їх знайшли", - сказав Володимир Чуловський, інспектор сектору реагування вінницької поліції.

Новини України: в Вінницькій області патрульні врятували п'ятьох грибників, які заблукали у хащах

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