Пішов із дому на зимову кригу в перший день нового року: під Києвом водолази шукають зниклого рибалку

Пішов із дому на зимову кригу в перший день нового року: під Києвом водолази шукають зниклого рибалку

Для пошуків зниклого рятувальники підняли коптер.

Другу добу під Києвом водолази шукають зниклого рибалку. 64-річний киянин Сергій Дубас пішов із дому на зимову кригу ще 1 січня. Додому так і не повернувся, а його мобільний - поза зоною доступу. Пошуки рибалки вповільнилися, бо ніхто не знав, на якому рибному місці шукати зниклого чоловіка.

Про те, як себе убезпечити - 4 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Сергій Дубас, за слів його сина, досвідчений рибалка. По рибу пішов один - у перший день нового року. Тоді на льоду, кажуть, було людно.

Зі слів рибалок 1 січня крига була товста, але в місці, де зустрічаються Дніпро з Десною та затокою - сильна течія. Там лід міг підвести.

Пошуки ускладнюються ще і тим , що ніхто не знає, де саме шукати зниклого рибалку. Чоловік ні слова не сказав родичам, а обстежувати саме цю ділянку водолази почали, оскільки поруч поліцейські знайшли машину зниклого рибалки.

Ніні рятувальники обходять прибережну зону акваторії, опитують рибалок та жителів острова, але поки що жодної зачіпки немає.

Під Києвом водолази другу добу шукають 64-річного рибалку | Новини України

Зимова риболовля - взагалі небезпечна забава. Тим паче за плюсової температури - кажуть рятувальники. Окрім традиційної пішні, якою прокладають собі шлях, радять при собі завжди мати рятувальний жилет, мотузку й ніколи не виходити на кригу самому. Поруч завжди має бути людина, що допоможе або покличе на поміч.

Нині рятувальники просять рибалок утриматися від риболовлі. Через кількаденний температурний плюс - крига вже занадто крихка.

Нагадаємо, у Кіровоградській області на річці провалилися під кригу двоє дітей, 2009 і 2012 року народження. Врятувати їх, на жаль, не вдалося.

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