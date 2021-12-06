Пішов кататися із друзями: на Закарпатті другу добу розшукують чоловіка

Чоловіки загубилися, коли здійнялася заметіль.
На Закарпатті другу добу розшукують 50-річного чоловіка, який із товаришами пішов кататися на снігоходах та заблукав. Всі троє – місцеві жителі.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 6 грудня.
Чоловіки у горах розділилися, а коли здійнялася заметіль, один одного загубили. Двоє чоловіків провели всю ніч неподалік полонини Рівної за температури -11, а на ранок неділі самі зійшли до найближчої туристичної бази. Що трапилося із третім – невідомо, на дзвінки чоловік не відповідає. Його шукають вже чотири бригади рятувальників та волонтери.
Всі маршрути, за якими він міг рухатися, пройшли та на слід чоловіка вийти поки не вдалося.
Нагадаємо, що у перші вихідні грудня на захід України прийшла справжня зима. Стовпчики термометрів подекуди опустилися до мінус 20.
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