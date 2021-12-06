Пішов кататися із друзями: на Закарпатті другу добу розшукують чоловіка

Чоловіки загубилися, коли здійнялася заметіль.

На Закарпатті другу добу розшукують 50-річного чоловіка, який із товаришами пішов кататися на снігоходах та заблукав. Всі троє – місцеві жителі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 6 грудня.

Чоловіки у горах розділилися, а коли здійнялася заметіль, один одного загубили. Двоє чоловіків провели всю ніч неподалік полонини Рівної за температури -11, а на ранок неділі самі зійшли до найближчої туристичної бази. Що трапилося із третім – невідомо, на дзвінки чоловік не відповідає. Його шукають вже чотири бригади рятувальників та волонтери.

Всі маршрути, за якими він міг рухатися, пройшли та на слід чоловіка вийти поки не вдалося.

На Закарпатті другу добу шукають 50-річного чоловіка, який заблукав у горах | Новини України

Нагадаємо, що у перші вихідні грудня на захід України прийшла справжня зима. Стовпчики термометрів подекуди опустилися до мінус 20.

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