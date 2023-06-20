Пішов на фронт добровольцем і загинув як герой: на Майдані попрощались із бійцем Іваном Шульгою

На столичному Майдані незалежності в останню путь провели звукорежисера каналу СТБ, 34-річного бійця Івана Шульгу, повідомляють кореспонденти ТСН.

Попрощатись з військовим прийшли сотні людей – рідні, друзі, колеги та побратими Івана. Із 2015 року він був частиною команди “Старлайт Медіа”, працював на багатьох найвідоміших проєктах каналу СТБ. Із початком повномасштабного вторгнення Іван залишив знімальний майданчик та пішов боронити Україну на полі бою. Боєць відповідав за зв’язок під час військових операцій.

Рішення Івана піти воювати його колег та рідних не здивувало, зізнаються вони. Кажуть, він був справжнім патріотом. Ті, хто працював з Іваном згадують його, як дуже веселого хлопця та талановитого професіонала. Друзі та рідні пам’ятатимуть його, як добру, чуйну людину та надійного товариша, а побратими - як мужнього та відважного воїна. “Для нас Ваня, це Ваня - Двіж. Це людина настільки позитивна, яка б не була, як би культурно це сказати, нестандартна ситуація на знімальному майданчику, хто, хто, а Ваня завжди все витягне.. і постійно от двіж, двіж, двіж”, - розповідають колеги.

У нього залишились дружина і 9-річний син.

Залишив знімання, щоб піти на фронт: на Майдані в останню путь провели телевізійника Івана Шульгу

Поховали Івана Шульгу на алеї героїв столичного Берковецького цвинтаря.

Нагадаємо, що вдова загиблого нацгвардійця, якого на блокпості збив голова Макарівського районного суду розповіла ТСН, як оговтується після втрати чоловіка і як бачить своє майбутнє без нього.

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