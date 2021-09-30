Пішов на війну без дітей, повернувся батьком трьох хлопців: історія дивовижного всиновлення

Стати батьками подружжя мріяло всі сім років сімейного життя і спробували все, але на всиновлення не могли наважитись.

Вінничанин Володимир Сироватко до служби в АТО мріяв про дітей, проте безуспішно. Після чергового запеклого бою, де загинули побратими, чоловік подзвонив дружині зі словами - "повернуся, підемо в дитячий будинок за дитиною - однією".

Про те, як трапилося, що подружжя стало батьками одразу трьох синів і чому в Україні досі майже не всиновлюють із дитбудинків більше однієї дитини - в День усиновлення 30 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Тієї ночі, коли пролунав дзвінок із Луганщини - Надія подумки готувалася до найгіршого.

"Я пам'ятаю, що тоді я сказала: "Боже, якщо буде все гаразд і мій чоловік повернеться з війни, то у нас нема дітей і ми будемо готові, щоб взяти дитину", - розповідає жінка.

Стати батьками вони мріяли всі сім років сімейного життя і спробували все, але на всиновлення не могли наважитись.

Історію своєї сім'ї три брати нині знають напам'ять. І розповідають її охоче на колінах у батьків. Старший - Артем - іще добре пам'ятає інтернат і дорослих, які були жорстокими до них. Батьки ж воліють про це не згадувати.

У чергу всиновлювачів вони стали одразу, рік шукали дитину до 3 років. Того дня їхали в інтернат за одним хлопчиком, але побачили фото Артема з братиками і не змогли забути.

Вже потім вони згадають, як на весіллі самі собі напророкували саме цих трьох.

"Коли ми тільки одружились, ми за столом казали, що у нас буде троє хлопців", - розповідають у родині.

Надія і Володимир відверто діляться і труднощами нової родини, про непросте звикання хлопців до життя разом.

"Теоретично всі підтримують, а потім, коли приводиш додому, і вони починають дерти шпалери, битись головю об підлогу, матюкатись... Процес зріднення - він довготривалий", - говорять вони.

У сім'ї Сироватків троє братів уже 5 років і лише зараз батьки відчули, що діти зріднилися з ними.



В Україні майже 17 тисяч дітей чекають усиновлення в інтернатах. І черга з тисячі охочих батьків рухається повільно.

Більшість українців потенційно хочуть усиновлювати маленьких і здорових, щоб очкі голубенькі і бантик рожевий. Але таких дітей всього 1200, а понад 11 тисяч - це діти 11- 17 років, які вже мають інвалідність або це великі родинні групи, а в Україні передбачено всиновлення всіх з родини.

Зараз 4500 дітей потребують термінового усиновлення, оскільки вони навчаються в закладах. Вже найближчим часом з'явиться кнопка усиновлення на порталі "Дія".

Поки чиновники обіцяють спростити процедуру всиновлення - Артем, Максим та Микола на дитячому майданчику вже не шукають у кожному дорослому маму й тата, а знають хто їхня сім'я.

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