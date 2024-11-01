Пішов на війну, коли йому було лише 16 років: у Києві попрощались із військовим Андрієм Романюком

Після Революцї Гідності 16-річний Андрій відправився на фронт.
У Києві на Майдані Незалежності попрощались з Андрієм Романюком на псевдо "Воробей". Він був бійцем штурмовго батальйону "Карпатська січ" і загинув на Донеччині. Свій шлях воїна "Воробей" почав ще підлітком під час Революції Гідності. Після неї пішов на фронт. І з повномасштабною війною знову опинився у лавах Збройних Сил. Його друзі називають "Вороб'я" справжнім патріотом.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.
Андрій Романюк нещодавно став керувати взводом безпілотних систем у штурмовому батальйоні "Карпатська січ". І от-от мав отримати звання офіцера. Бо точно впорався – кажуть командири. У свої 26 він був дійсно професіоналом своєї справи і здавалося, ніколи не стомлювався нищити ворога.
На Андрія було достатньо просто поглянути і всі розуміли, що треба зібратись і працювати. Бо в його житті була лише війна. Після Революцї Гідності Андрій відправився на фронт. У добровольчий батальйон "Айдар". Збрехавши про своє повноліття. Його відправили в тил, коли дізнались, що йому лише 16. А з повномастабною війною він пішов у військо знову.
"Воробей" боронив Київ, потім Чернігівщину, Харківщину і околиці Бахмута. Пройшов різні ділянки фронту і як піхотинець. Отримав поранення і став оператором безпілотника. І працював навіть на гексакоптерах. Це той самий дрон, який так бояться росіяни і прозвали його "Баба яга". Пілоти таких дронів в пріорітетних цілях у ворога. Бо ці пташки і мінують територію, і скидають чималу кількість боєприпасів на голови росіян. Тож за екіпажем "Вороб’я" полювали – каже його друг і фронтовий журналіст Олег Корнієнко.
"Він повертався з позицій між районом Нью-Йорка і Торецька. Доїхали до блок-поста. Зупинились, щоб роздягнутись. І влетів дрон", - каже Олег Корнієнко.
В машину росіяни поцілили "Ланцетом". Увесь екіпаж пілотів які були в ній посікли осколки. Андрій намагався врятувати тяжко пораненого побратима і не зчувся, як втратив забагато крові сам.
Він мріяв про будинок у лісі. Взяв з прилутку собаку Ельзу, яку дуже любив. Встиг підготувати кілька екіпажів нещодавно мобілізованих хлопців. Планував одружитись і вірив у перемогу.
Але тепер головна площа країни – майдан Незалежності зустрічає Героя на щиті. Із ним прощаються у серці столиці, де він ще підлітком, під час Революції Гідності почав свій шлях воіна. Тут його й завершує.
У Андрія Романюка лишилась мама і дівчина Тетяна.
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