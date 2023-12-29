Пішов під землю: фасад дитячого садка у Києві просів на пів метра

Фасад дитячого садка у Києві просів на пів метра. За попередніми даними - через ремонт в укритті. Сталося це – напередодні вночі. Тож, на щастя, ніхто з дітей та персоналу не постраждав. Але те, що дізналася прокуратура про підрядника, викликає дуже багато запитань. І це - ще м'яко сказано! Подробиці – у сюжеті ТСН.

Другий день поспіль у стінах цього садочка не чути дитячого сміху. Територію обгородили обмежувальною стрічкою. Зайти всередину не дозволяють патрульні. Кажуть, з міркувань безпеки. Напередодні вночі садок частково пішов під землю – з'їхали вікна та тріснула цегла. За попередніми даними, стіна просіла під час ремонту укриття. Із журналістами завідувачка спілкуватися не хоче.

Поруч із закладом розрита земля. Подвір'я всіяно мішками з будівельним сміттям. Тендер на капремонт сховища у цьому дитсадку провели цьогоріч у листопаді. За даними системи публічних закупівель Prozorro – угоду уклали з ФОП Макаренко. За 1 мільйон 200 тисяч гривень підрядник мав посилити стіни металевими конструкціями, відремонтувати підлогу та облаштувати вхід у підвал.

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"Це ФОП, жінка, яка займається підприємницькою діяльністю, згідно з документами з вересня 23-го року. Має двох найманих працівників, один із яких – її чоловік. Не має спеціальної освіти у будівельній сфері… Роботи, які проводилися саме для виїмки ґрунту – це проводили робітники, яких найняли через інтернет-сайт ОЛХ", - розповіла нам речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.

"Садочок був з кардіологічним направленням. Там були відповідні і медичні засоби. Шкода, звичайно, що так сталося… Ми прийняли рішення щодо його закриття. І діток, які ходили туди, ми перевели у сусідні садочки", – розповів очільник Шевченківської РДА у місті Києві Олександр Поповцев.

Наскільки суттєвими є масштаби руйнувань, визначить експертиза. Правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за двома статтями – службова недбалість та привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем.

"Керівник управління Шевченківської РДА, яка укладала договір з цим підрядником є обвинуваченою в іншому кримінальному провадженні. Там збитки становлять близько 8 мільйонів гривень. Обвинувальний акт щодо цієї особи нині розглядається судом", - повідомила Надія Максимець.

В Офісі Генпрокурора кажуть, що ФОП Макаренко отримала повну суму за договором ще до закінчення усіх робіт.

І випадок із просілою стіною – не єдиний. Тиждень тому у сусідньому районі в укритті школи обвалилася стеля. Сталося це під час повітряної тривоги, коли у сховищі перебували діти. Після цього інциденту у Києві ініціювали інспекцію всіх укриттів щодо безпеки. Скільки вже вдалося перевірити – військова адміністрація не каже. Втім, запевняють – укриття, що не відповідають вимогам, вже видалили з мапи.

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