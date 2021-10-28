Пішов своїми ногами додому: з львівської лікарні виписали пацієнта, якому вперше в Україні пересадили легені

Трансплантація тривала 12 годин.

Пішов своїми ногами додому без кисневого апарата: у Львові виписали з лікарні пацієнта, якому першому в Україні пересадили легені. Трансплантація цього органа - одна з найважчих. Легені донора мають ідеально підходити реципієнтові і навіть тоді ризик відторгнення дуже високий. Чого найбільше боялися лікарі і про що тепер мріє пацієнт, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 жовтня.

Дихати на повні груди - це щастя для 56-річного Віктора Бабія. Він десять років страждав від хронічної хвороби легень. Не міг жити без кисневого концентратора, на вулицю останні кілька років узагалі не виходив. А ще місяць тому був на межі життя і смерті.

Місяць тому Віктору першому в Україні пересадили легені. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Спершу родичі не хотіли віддавати органи померлого. Але лікарі показали їм фрагмент зі спецефіру ТСН до дня Незалежності. Там звели маму донора та людину, в грудях якої билося серце її сина. Тоді родина дала згоду на забір органів.

Померлого донора лікарі провели до операційної коридором пошани.

Трансплантація тривала 12 годин.

Дихати сам пацієнт почав уже через шість годин після операції, а на наступний день зробив перші кроки. Далі - місяць реабілітації - заняття на тренажерах і роздмухування нових легень.

Пацієнти з пересадженими легенями вразливі до інфекцій. Тож із журналістами Віктор спілкується через спеціальний прозорий щит. Має ще й берегтися від COVID-19, хоча сам вакцинований. Але найболючіша тема - ліки, щоби не сталося відторгнення органа. Їх Віктор має приймати довічно.

Гроші на місяць реабілітації виділила Львівська міська рада. Далі родина БабіЇв сподівається на допомогу держави. Але спочатку Віктор мріє зустрітися з родиною донора щоби подякувати їм особисто.

Пересадка легень обійшлася в півтора мільйона гривень. Операція проведена коштом лікарні та благодійників. 90 % препаратів, які потрібні для трансплантації взагалі не зареєстровані в Україні.

У листі очікування Львівської лікарні швидкої допомоги вже 20 пацієнтів, яким потрібна пересадка легень. Це люди з усієї України, серед них і діти. Лікарі вірять, що вже за кілька років в Україні такі трансплантації стануть не поодинокими, а регулярними.

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