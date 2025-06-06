Після атаки РФ Київ паралізував транспортний колапс: що відбувається з метро і таксі

Через атаку російських дронів пошкоджено лінію метро у Києві

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Ранок після чергової масованої атаки російських окупантів на Київ обернувся для столиці справжнім транспортним колапсом. Пошкодження на перегоні між станціями «Дарниця» та «Лівобережна» частково вивели з ладу ключову «червону» гілку метро, залишивши її без доступу до депо та поїздів. Це спричинило величезні черги на зупинках та зростання цін на таксі до небувалих розмірів.

Червона гілка без депо та поїздів

Від самого ранку на зупинках громадського транспорту лівого берега столиці спостерігалося величезне скупчення пасажирів. Люди відчайдушно намагалися дістатися автобусами на правий берег.

Через повітряну атаку росіян, «червона» лінія метрополітену залишилася без доступу до свого депо, яке розташоване на лівому березі, у Дарниці. Це означає, що поїзди не можуть потрапити на лінію та виїхати з неї. Через значні ушкодження, наземна ділянка червоної гілки не працює від станції «Лісова» до станції «Дніпро».

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Підземний аврал та великі черги

Рух поїздів на червоній лінії організовано лише від станції «Арсенальна» до станції «Академмістечко». Проте працювати можуть лише ті поїзди, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій. Саме тому на станціях червоної лінії зараз спостерігаються величезні скупчення людей — поїзди курсують із інтервалом у 4-6 хвилин.

Дублюючий маршрут та переповнені автобуси

На лівому березі Києва, вздовж Броварського проспекту, тисячі пасажирів намагаються втиснутися в автобуси, що прямують на правий берег. Міська влада оперативно організувала дублюючий автобусний маршрут №1М між станціями «Лісова» та «Арсенальна».

Маршрут № 1М «Лісова» — «Арсенальна» включає зупинки:

Станція метро «Лісова» (посадка пасажирів)

Станція метро «Чернігівська»

Станція метро «Дарниця»

Театр драми та комедії

Станція метро «Гідропарк»

Арсенальна площа

Зворотний напрямок:

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Станція метро «Арсенальна» (посадка пасажирів)

Станція метро «Лівобережна»

Станція метро «Дарниця»

Станція метро «Чернігівська»

Станція метро «Лісова»

На жаль, на цьому маршруті не вистачає достатньої кількості автобусів. Вони заповнюються ще на станції «Лісова», адже сюди прибувають численні пасажири з Броварів. Тому втиснутися в дублюючий автобус на «Дарниці» чи «Лівобережній» майже неможливо.

Космічні ціни на таксі

Тим часом ціни на таксі сягнули небувалих позначок — за поїздки таксисти просять від 500 до 1000 гривень в залежності від довжини маршруту з лівого на правий берег. Люди на зупинках намагаються «зловити попутку».

Що кажуть транспортники?

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначають, що зранку намагалися вивести на дублюючий автобусний маршрут №1М транспорт з інших автобусних парків, щоб забезпечити сполучення між лівим і правим берегами.

«З самого ранку на дублюючий маршрут було випущено низку автобусів. Ми намагаємося вивезти весь потік пасажирів та вивести додатковий транспорт, аналізуємо пасажиропотоки», — розповіли ТСН.ua у Департаменті.

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Вони також погоджуються, що таксисти просять шалені гроші, але Департамент не може впливати на ціноутворення приватних служб таксі.

«Зі свого боку ми намагаємося максимально залучати громадський транспорт. Маємо проблеми з людським ресурсом — водіями, але весь вільний рухомий склад зараз працює на дублюючому маршруті», — додали в Департаменті.

Щоб зменшити скупчення, порожні автобуси оперативно направляють на інші станції, зокрема на «Чернігівську», звідки вони забирають пасажирів. Ймовірно, ввечері виникне проблема з поверненням людей з правого берега на «Лісову», тому кількість автобусів від «Арсенальної» до «Лісової» збільшать.

Альтернативи метро та терміни ремонту

Киянам радять користуватися додатковим наземним транспортом та зеленою гілкою метрополітену. Також можна скористатися послугами Міської кільцевої електрички. Щоб допомогти метрополітену, Kyiv City Express запустив додаткові рейси щопівгодини за напрямками Святошин — Вокзальна — Дарниця і у зворотному напрямку.

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Щодо ремонту пошкодженої ділянки метрополітену, у Департаменті запевняють, що на це потрібен час. «За попередніми оцінками, ми розраховуємо, що за добу ушкоджені рейки та кабелі метрополітену мають замінити, і вже у суботу наземна ділянка запрацює у звичному режимі. Роботи там дійсно багато, це не одну шпалу замінити — ушкодження завдано суттєві», — підсумували в Департаменті.

Дата публікації 14:04, 06.06.25 Кількість переглядів 287 Новини ТСН 14:00 6 червня. Збірна України потрапила під обстріл! У Києві біда з метро!