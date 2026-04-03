Після чого закінчиться війна в Україні: аналітик назвав гарантовані передвісники

Військовий аналітик Олександр Коваленко назвав обставини, які гарантовано будуть передвісниками закінчення війни. / © ТСН

Закінчення війни в Україні, до якого ще, можливо, пройде чимало часу, все ж таки матиме низку чітких передвісників.

Їхній перелік у коментарі для ТСН.ua впевнено назвав військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Першим дзвоником стане неспроможність російських військ тримати оборону. Першим етапом стане неспроможність наступати, і з цього буде виходити те, що вони не зможуть тримати оборону. Як тільки почне «сипатись» оборона, то одразу зміниться їхня риторика», — каже Олександр Коваленко.

Коли закінчиться війна в Україні

На думку Коваленка, зараз росіяни не можуть повноцінно організувати ефективну наступальну загальновійськову кампанію на весняно-літній період-2026.

«Це — ознаки того, що вони вже на рівні достатньо суттєвого виснаження. Настільки, що це впливає на їхні наступальні дії. Не просто впливає на полі бою, через що вони просуваються досить повільно. Росіяни не можуть стримувати наші контратаки на деяких ділянках. Вони не можуть їх повністю зупинити», — висловлює своє бачення ситуації аналітик.

Та наводить аргументи: «У 2026 році росіяни захоплювали українські території у меншій кількості, ніж українські війська під час контратак звільняли. Можна сказати, що це натяк на те, що у 2026 році росіяни можуть досягнути тієї критичної межі, коли їхні будь-які наступальні дії не будуть мати суттєвого результату. Це дійсно може статись. Зараз ми бачимо, що десь у них оборона досить щільна та потужна, але повсюди можна знайти шпарину, напрям удару, який буде доволі критичним».

Резюмуючи, він каже, що росіяни висувають свої вимоги допоки впевнені у своїх силах.

На переконання Коваленка, на п’ятому році війни вже не йдеться про те, що закінчення війни може бути різким.

«До закінчення війни ми прямуємо з 2022 року, тому різким воно аж ніяк не може бути», — каже експерт.

Ракетні удари по Росії: чи зупинять вони війну

До цього він додає, що можливі удари України по Росії балістикою можуть стати панацеєю.

«Тільки питання: удари по чому? Якщо ми говоримо про удари по столиці Росії, наприклад, по їхньому міністерству оборони, то не бачу у цьому особливого сенсу. А ось вдарити так, щоб вся Москва занурилась у блекаут — це цілком можливо. Особливо зараз, коли у деяких регіонах Росії є проблеми зі стабільним енергозабезпеченням. Або вдарити по позиційним районам розміщення російських засобів ППО», — висловлює свою думку Коваленко.

Та зауважує: «Але це повинен бути масований удар — щоб одночасно було багато ракет, 30 або 40. Такі удари повинні стати для них шоком, особливо для мешканців Москви. Сенс ударів по Москві — це може стати репутаційним ударом, демонстрацією масштабування. Це продемонструє, що 23 лютого 2022 року в Росії було тихо та спокійно, а зараз що відбувається. Друге — це матиме шоковий ефект, який відчують мешканці російської столиці. Одного з небагатьох міст РФ, де можна сказати, що там комфортне життя. Я хотів би вірити, що це буде якісно сплановано, що буде масштабний комбінований удар: 200-300 дронів, крилаті ракети та балістичні».

